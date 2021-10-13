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В сфере электронной торговли изменится порядок уплаты НДС

13 октября 2021 16:47
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Новости Беларуси. Изменения в сфере электронной торговли в Совмине обсудили вице-премьер Игорь Петришенко и министр Евразийской экономической комиссии по экономике Руслан Бекетаев. До этого переговоры прошли в Министерстве финансов, по налогам и сборам, с руководителями таможенной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В сфере электронной торговли изменится порядок уплаты НДС-1

Руслан Бекетаев, член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК:  
Мы поняли позицию белорусской стороны. Соответственно, она совпадает с теми принципами, которые мы сегодня продвигаем. И, я думаю, все это выльется в изменения в договор, касающийся электронной торговли товарами в рамках союза. Речь идет о том, что налоги, а именно косвенные налоги (НДС) будут уплачиваться по месту потребления товара. Если, допустим, какая-то электронная площадка, зарегистрированная в любой из четырех стран, будет продавать продукцию гражданам Беларуси, то налоги должны уплачиваться в стране, в которой потребляется данная продукция.  

В сфере электронной торговли изменится порядок уплаты НДС-4

На встрече затронули вопрос увеличения расчетов при торговле товарами и услугами в национальных валютах. Чтобы расчеты осуществлялись не через резервную систему (доллары США), а взаимным признанием денежных средств стран интеграционного объединения. Это важнейший элемент ЕАЭС, над которым сейчас работает экспертная группа высокого уровня.  

# Налоги # Экономика # Руслан Бекетаев # Игорь Петришенко # Фотофакт

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