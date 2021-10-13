Как мировой кризис энергоносителей отразился на странах ЕАЭС – Ия Малкина

Мировой кризис энергоносителей никак не отразился на странах ЕАЭС. Об этом 13 октября заявила официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между всеми государствами интеграции заключены двусторонние соглашения, где четко прописан вопрос цен и объемов энергоресурсов. Кроме того, в ЕАЭС ежегодно согласовывают объемы поставок газа, нефти и нефтепродуктов, необходимых для государств. В Беларуси весомую часть энергопотребности в скором будущем обеспечит собственная АЭС.

10 стран Евросоюза признали атомную энергетику «зеленой» отраслью, подчеркивая ее безопасность для окружающей среды. Не секрет, что энергетическая составляющая – одна из главных и в цене товаров. И если говорить о белорусской продукции, то Евразийская экономическая комиссия отмечает существенный рост поставок товаров с пометкой «сделано в Беларуси».