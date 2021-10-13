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Как мировой кризис энергоносителей отразился на странах ЕАЭС – Ия Малкина

13 октября 2021 16:31
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Мировой кризис энергоносителей никак не отразился на странах ЕАЭС. Об этом 13 октября заявила официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Как мировой кризис энергоносителей отразился на странах ЕАЭС – Ия Малкина-1

Между всеми государствами интеграции заключены двусторонние соглашения, где четко прописан вопрос цен и объемов энергоресурсов. Кроме того, в ЕАЭС ежегодно согласовывают объемы поставок газа, нефти и нефтепродуктов, необходимых для государств. В Беларуси весомую часть энергопотребности в скором будущем обеспечит собственная АЭС.  

10 стран Евросоюза признали атомную энергетику «зеленой» отраслью, подчеркивая ее безопасность для окружающей среды. Не секрет, что энергетическая составляющая – одна из главных и в цене товаров. И если говорить о белорусской продукции, то Евразийская экономическая комиссия отмечает существенный рост поставок товаров с пометкой «сделано в Беларуси».  

Как мировой кризис энергоносителей отразился на странах ЕАЭС – Ия Малкина-4

Ия Малкина, официальный представитель Евразийской экономической комиссии:  
Объем взаимной торговли товарами в ЕАЭС за январь-август текущего года составил 45 миллиардов долларов США, это более чем на 31 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Уровень аналогичного доковидного периода 2019 года превышен на 14,6 %. Рост объемов взаимной торговли зафиксирован во всех государствах союза. Что касается белорусских товаров, в наибольшей степени выросли поставки из этой страны на внутренний рынок союза металлов и изделий из них – в 1,4 раза, древесины и целлюлозно-бумажных изделий – на 28 %, текстиля, текстильных изделий и обуви – почти на 27 %.  

Добавим, что уже завтра, 14 октября, состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС. В повестке 10 вопросов – от формирования общих рынков энергоресурсов до глобальных климатических вызовов. Мероприятие пройдет в онлайн-формате.  

# ЕАЭС # Экономика # Ия Малкина # Фотофакт

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