Как мировой кризис энергоносителей отразился на странах ЕАЭС – Ия Малкина

Мировой кризис энергоносителей никак не отразился на странах ЕАЭС. Об этом 13 октября заявила официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мировой кризис энергоносителей никак не отразился на странах ЕАЭС. Об этом 13 октября заявила официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Между всеми государствами интеграции заключены двусторонние соглашения, где четко прописан вопрос цен и объемов энергоресурсов. Кроме того, в ЕАЭС ежегодно согласовывают объемы поставок газа, нефти и нефтепродуктов, необходимых для государств. В Беларуси весомую часть энергопотребности в скором будущем обеспечит собственная АЭС.
10 стран Евросоюза признали атомную энергетику «зеленой» отраслью, подчеркивая ее безопасность для окружающей среды. Не секрет, что энергетическая составляющая – одна из главных и в цене товаров. И если говорить о белорусской продукции, то Евразийская экономическая комиссия отмечает существенный рост поставок товаров с пометкой «сделано в Беларуси».
Ия Малкина, официальный представитель Евразийской экономической комиссии:
Объем взаимной торговли товарами в ЕАЭС за январь-август текущего года составил 45 миллиардов долларов США, это более чем на 31 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Уровень аналогичного доковидного периода 2019 года превышен на 14,6 %. Рост объемов взаимной торговли зафиксирован во всех государствах союза. Что касается белорусских товаров, в наибольшей степени выросли поставки из этой страны на внутренний рынок союза металлов и изделий из них – в 1,4 раза, древесины и целлюлозно-бумажных изделий – на 28 %, текстиля, текстильных изделий и обуви – почти на 27 %.
Добавим, что уже завтра, 14 октября, состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС. В повестке 10 вопросов – от формирования общих рынков энергоресурсов до глобальных климатических вызовов. Мероприятие пройдет в онлайн-формате.