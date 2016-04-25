Лучшего предпринимателя выберут в Беларуси – претендентов на это звание ждут до 2 мая

Новости Беларуси. Малый и средний бизнес столицы, Минской и Могилёвской области проявляют повышенный интерес к участию в конкурсе «Предприниматель года». Из этих регионов поступило наибольшее количество заявок. Последний день выдвижения кандидатов — 2 мая. По результатам отбора – а внимание жюри обратит в первую очередь на показатели эффективности – будет выбрано 35 лучших предпринимателей республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Арушаньянц, директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь:

Очень многие международные организации заинтересовались нашим конкурсом. В первую очередь, я бы назвал заинтересованность в сотрудничестве Европейского банка реконструкции и развития, также Международная финансовая корпорация. Победители конкурса получат возможность иметь доступ через мастер-классы, тренинги к самому прогрессивному международному опыту, какой только можно в стране получить.