Логистика взаимовыгодных интересов: в Белорусской транспортной неделе принимают участие 11 стран

Новости Беларуси. Строительство второй взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск завершат уже в 2018 году. Об этом и не только говорили сегодня на открытии Белорусской транспортной недели. Логистика, транзит и, конечно, взаимовыгодный интерес – в Минск съехались действительно крупные игроки.

География экспонентов традиционно широка: Россия, Украина, Литва, Латвия, Польша, Германия, Китай. Участие в деловом форуме принимают представители 11 стран.

К слову, точкой притяжения наша страна стала недаром:

роль играет не только положение на перекрестке важных транспортных коридоров, но и постоянное развитие логистической системы и транзитного потенциала,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Главная задача – чтобы наша инфраструктура развивалась параллельно, чтобы она была достаточной для растущего трафика. Допустим, транзит Китай – Западная Европа идет и через Беларусь, и через Польшу. За 8 месяцев 78 тысяч контейнеров. Значит граница (на границе между Польшей и Беларусью различные устройства присутствуют и на той стороне, и на этой) должна соответствующим образом под этот трафик развиваться.

Белорусская транспортная неделя включает в себя как транспортно-логистический конгресс, так и специализированную выставку. Отметим, в последней участвуют около 70 организаций. Среди них – транспортно-логистические центры, производители и дилеры автотехники, администрации морских портов и управления железных дорог из СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.

Уилдис Аугулис, министр сообщений Латвийской Республики:

Я в июне был в Китае, где мы заключили договор между Китайской железной дорогой и Латвийской железной дорогой, чтобы тестовый поезд пришел уже в этом году. И здесь задействована Республика Беларусь для транзита.

Римантас Синкявичюс, министр транспорта и коммуникаций Литовской Республики:

Беларусь является крупнейшим партнером, клиентом Клайпедского морского порта. Почти 35% грузов – это белорусские грузы. Я рад, что в последнее время Белорусская калийная компания приобрела собственность в порту. И таким образом Клайпедский морской порт стал не только литовским, но и белорусским морским портом.