В Пакистане концерн «Беллегпром» заключил контракты на $3,5 млн

Новости Беларуси. В Исламабаде уже второй день работает представительная белорусская делегация во главе с заместителем премьер-министра Владимиром Семашко. В ее составе многочисленные бизнесмены и руководители министерств.

5 октября в столице Пакистана откроется деловой форум. Но уже прошли ряд встреч и результативных переговоров. 4 октября, как стало известно, предприятия концерна «Беллегпром» заключили контракты на 3,5 миллиона долларов.

Рынок Пакистана достаточно сложный для белорусских производителей. Страна занимает лидирующие позиции в мире по производству хлопка и текстиля. Кроме того, возникают вопросы с логистикой. Тем не менее успехи есть: в первую очередь

растут поставки кожи и заготовок для обуви,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Ефимчик, председатель концерна «Беллегпром»:

Визит достаточно успешный. Первые шаги уже сделаны. Мы знаем перспективы, куда идти. Я думаю, движение будет вперед постоянно. Первые поставки, которые мы сделали, – это были пилотные проекты для того, чтобы изучить качество, по ценовому фактору пройти, посмотреть логистику, поскольку это будет удорожание нашего товара. Это все подтверждено и мы попадаем в тему по качеству и цене. И сейчас заключены договора на будущие периоды, на следующий год в частности.

2015 год стал прорывным в отношении двух стран. Импульс им придал визит в Пакистан главы белорусского государства в мае прошлого года. Цифры взаимного товарооборота пока скромные. Но есть все условия его нарастить. Так,

Беларусь готова поставлять в Пакистан товары молочной отрасли, а также продукцию наших промышленных гигантов.

Здесь уже успели оценить первые отечественные тракторы. А сегодня МТЗ заключил новый контракт на сумму 30 миллионов долларов, который будет реализован в будущем году. На пакистанском рынке у завода большие перспективы. Страна с сельскохозяйственным уклоном. В ближайшее время сотрудничество в этой сфере должно выйти на новый уровень.

Шахсад Риаз, бизнесмен (Пакистан):

Ни с одним трактором не было проблем. Все наши клиенты покупают вашу продукцию. Ваша репутация в нашей стране очень хорошая.

Также Беларусь и Пакистан развивают сотрудничество в рамках дорожной карты, которую менее года назад подписали премьер-министры. Пакистанская сторона заинтересована не только в обоюдных поставках товаров, но и создании совместных производств, одни из самых перспективных сфер – это машиностроение и текстильная промышленность. Накануне также подписан договор об открытии в Исламабаде Белорусско-пакистанского центра по координации научно-технического и инновационного сотрудничества.

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям:

Есть три проекта, которые отобраны, и мы уже начали их реализовывать. Первый проект, повышающий урожайность, касается обработки плазмы зерна. Второй (это, конечно, интересно для Пакистана) – разработка мембран для очистки воды, третий – определение предрасположенности к различным заболеваниям на основе анализа ДНК, в частности, к сахарному диабету.