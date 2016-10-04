Прямой эфир

Главная цель социально-экономического развития Беларуси на 2017 год – рост конкурентоспособности экономики

04 октября 2016 10:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Рост конкурентоспособности экономики – главная цель на будущий год. Президент Беларуси подписал указ о социально-экономическом развитии на 2017. Обеспечение макроэкономической сбалансированности, финансовое оздоровление организаций реального сектора экономики, рост производительности труда, создание новых рабочих мест – эти задачи в документе определены как ключевые.

ВВП в предстоящем году прогнозируется на уровне 101,7%. 4 октября указом Президента утверждены основные направления денежно-кредитной политики в 2017 году. Она сохранит преемственность и будет содействовать

развитию экономики страны посредством поддержания ценовой стабильности.

Нацбанк продолжит работу по развитию финансового рынка и платежной системы, укреплению доверия к национальной денежной единице и снижению долларизации экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# Государственная социальная политика # Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь и Пакистан развивают сотрудничество в рамках дорожной карты: перспективные сферы – машиностроение и текстильная промышленность
04 октября 2016 07:25

Беларусь и Пакистан развивают сотрудничество в рамках дорожной карты: перспективные сферы – машиностроение и текстильная промышленность

Белорусская транспортная неделя открывается в Минске
04 октября 2016 07:10

Белорусская транспортная неделя открывается в Минске

Новости экономики за 03.10.2016
03 октября 2016 18:36

Новости экономики за 03.10.2016