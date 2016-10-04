Главная цель социально-экономического развития Беларуси на 2017 год – рост конкурентоспособности экономики

Новости Беларуси. Рост конкурентоспособности экономики – главная цель на будущий год. Президент Беларуси подписал указ о социально-экономическом развитии на 2017. Обеспечение макроэкономической сбалансированности, финансовое оздоровление организаций реального сектора экономики, рост производительности труда, создание новых рабочих мест – эти задачи в документе определены как ключевые.

ВВП в предстоящем году прогнозируется на уровне 101,7%. 4 октября указом Президента утверждены основные направления денежно-кредитной политики в 2017 году. Она сохранит преемственность и будет содействовать

развитию экономики страны посредством поддержания ценовой стабильности.

Нацбанк продолжит работу по развитию финансового рынка и платежной системы, укреплению доверия к национальной денежной единице и снижению долларизации экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.