Увеличили площади для возделывания в два раза. Сев гречихи завершается в Могилёвской области

Новости Беларуси. В Могилёвской области завершают сев гречихи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этой культуре аграрии региона уделили особое внимание – площади под её возделывание увеличили в два раза. Хозяйства области ожидают получить увесистый урожай гречки – около 8 тысяч тонн.

Этого достаточно, чтобы не только выполнить госзаказ, но и обеспечить область семенами на следующий сельскохозяйственный сезон. Полевые работы планируют завершить уже 5 июня.

Виктор Витковский, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилёвского

облисполкома:

Сейчас мы приняли все меры: и сорта подобрали, чтобы получить достойный валовый сбор. Если в

прошлом году он составлял около 3 тысяч, то в этом году около 8 тысяч. Чуть ли не в два раза увеличим сев гречихи. Обеспечим продовольственную безопасность области. И также можем продать за пределы.