Увеличили площади для возделывания в два раза. Сев гречихи завершается в Могилёвской области

Новости Беларуси. В Могилёвской области завершают сев гречихи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Могилёвской области завершают сев гречихи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этой культуре аграрии региона уделили особое внимание – площади под её возделывание увеличили в два раза. Хозяйства области ожидают получить увесистый урожай гречки – около 8 тысяч тонн.
Этого достаточно, чтобы не только выполнить госзаказ, но и обеспечить область семенами на следующий сельскохозяйственный сезон. Полевые работы планируют завершить уже 5 июня.
Виктор Витковский, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилёвского
облисполкома:
Сейчас мы приняли все меры: и сорта подобрали, чтобы получить достойный валовый сбор. Если в
прошлом году он составлял около 3 тысяч, то в этом году около 8 тысяч. Чуть ли не в два раза увеличим сев гречихи. Обеспечим продовольственную безопасность области. И также можем продать за пределы.
Собственные потребности в гречке Беларусь закрывает примерно наполовину – недостающее импортируется из России. Но весной этого года были временные трудности с поставками. В связи с этим Президент поставил перед сельхозпредприятиями задачу – нарастить производство гречневой крупы.