Прямой эфир

Увеличили площади для возделывания в два раза. Сев гречихи завершается в Могилёвской области

04 июня 2020 08:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Могилёвской области завершают сев гречихи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Увеличили площади для возделывания в два раза. Сев гречихи завершается в Могилёвской области-1

Этой культуре аграрии региона уделили особое внимание площади под её возделывание увеличили в два раза. Хозяйства области ожидают получить увесистый урожай гречки около 8 тысяч тонн.

Увеличили площади для возделывания в два раза. Сев гречихи завершается в Могилёвской области-4

Этого достаточно, чтобы не только выполнить госзаказ, но и обеспечить область семенами на следующий сельскохозяйственный сезон. Полевые работы планируют завершить уже 5 июня.

Увеличили площади для возделывания в два раза. Сев гречихи завершается в Могилёвской области-7

Виктор Витковский, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилёвского
облисполкома:
Сейчас мы приняли все меры: и сорта подобрали, чтобы получить достойный валовый сбор. Если в
прошлом году он составлял около 3 тысяч, то в этом году около 8 тысяч. Чуть ли не в два раза увеличим сев гречихи. Обеспечим продовольственную безопасность области. И также можем продать за пределы.

Увеличили площади для возделывания в два раза. Сев гречихи завершается в Могилёвской области-10

Собственные потребности в гречке Беларусь закрывает примерно наполовину – недостающее импортируется из России. Но весной этого года были временные трудности с поставками. В связи с этим Президент поставил перед сельхозпредприятиями задачу нарастить производство гречневой крупы. 

# Сельское хозяйство # Экономика # Виктор Витковский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Нацбанк рекомендует не штрафовать кредитополучателей при реструктуризации долгов
04 июня 2020 06:35

Нацбанк рекомендует не штрафовать кредитополучателей при реструктуризации долгов

Новости экономики за 03.06.2020
03 июня 2020 18:43

Новости экономики за 03.06.2020

Покупать через мобильное приложение «Оплати» и получать дополнительную скидку. Рассказываем о выгодной акции LWO
03 июня 2020 18:41

Покупать через мобильное приложение «Оплати» и получать дополнительную скидку. Рассказываем о выгодной акции LWO