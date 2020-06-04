Анатолий Исаченко о Форуме регионов: «Зарекомендовал себя хорошей дискуссионной площадкой»

Новости Беларуси. Беларусь готовится принять 7-й Форум регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предполагается, что встреча бизнес-кругов двух стран пройдет в сентябре в Минске и Минской области.

Ожидается, что в 2020 году участие в переговорах примут порядка 500 представителей. Об этом сообщили 4 июня в верхней палате парламента, где пока в рабочем формате обсудили детали предстоящего события. Так же здесь рассказали, что Форум будет посвящен историческому наследию Великой Победы.

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

За последние годы Форум зарекомендовал себя хорошей дискуссионной площадкой, где встречаются парламентарии, губернаторы, бизнес-сообщество. В рамках Форума проходят заседания секций, где также рассматривается различная тематика: сельское хозяйство, строительство, промышленность и многие другие вопросы.

Также на полях этого мероприятия пройдет Молодежный форум, состоится Совет делового сотрудничества, планируется подписание соглашений о сотрудничестве между регионами, заключение коммерческих контрактов. Но особенность Форума этого года – тема нашей общей Победы в Великой Отечественной войне.