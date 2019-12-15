«У нас нет каких-то ограничений по работе». ЕБРР о перспективах и сотрудничестве с Беларусью

Новости Беларуси. Нынешний год может стать рекордным в сотрудничестве Беларуси и Европейского банка реконструкции и развития, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К концу 2019 года объем инвестиций ЕБРР в нашу страну вплотную приблизится к 400 миллионам евро. Для сравнения: еще в 2016-м речь шла о 120 миллионах. Последние три года представительство ЕБРР в Беларуси возглавлял Александр Пивоварский. И его каденция в нашей стране завершается, уже в ближайшее время станет известно имя нового главы офиса. Самое время подводить итоги. Интервью «Недели» с Александром Пивоварским. «Беларусь – партнер надёжный, предсказуемый» Юлия Огнева, СТВ:

Европейский банк реконструкции и развития – одна из тех международных финансовых организаций, которая уже давно присутствует в Беларуси – с 1992 года – и имеет достаточно большой объем инвестирования – порядка 2 млрд 700 млн евро. В 2018 году ЕБРР вложил 360 млн евро в нашу экономику, в этом году даже больше планируется – около 400. Скажите, удовлетворены ли вы такой динамикой?

Александр Пивоварский, глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Беларуси:

Мы удовлетворены динамикой сотрудничества и работой в Беларуси по многим причинам: во-первых, мы удовлетворены тем, что тут продолжает развиваться частный сектор, и мы его поддерживаем, как можем. В последние несколько лет мы тоже очень активно влились в работу с государственным сектором, в основном инфраструктурные проекты. Это отражается все в наших объемах. Юлия Огнева:

Беларусь – какой партнер? Александр Пивоварский:

Беларусь – партнер надежный, предсказуемый: мы знаем, чего ожидать, когда что-то обещают, здесь всегда выполняют. «Важно, чтобы обычные люди, даже в регионах где-то, выигрывали от нашей работы»

Юлия Огнева:

Почему такое внимание к инфраструктурным объектам? Александр Пивоварский:

Инфраструктура необходима, чтобы развивалась экономика, чтобы предприятия, предприниматели, люди могли передвигаться эффективно, работать и развивать экономику. Инфраструктура влияет на обычных людей. Для нас важно, чтобы обычные люди, даже в регионах где-то, тоже выигрывали от нашей работы. У нас есть целый портфель проектов, и некоторые проекты у нас повторяются. Например, мы профинансируем мосты с республиканского уровня, а есть мосты муниципальные – мы тоже рассматриваем такой проект. Очень интересный проект М10. Это первый проект по модернизации дороги, который будет делаться на условиях ГЧП. Он на стадии отбора, так называемое создание короткого списка участников последней стадии этого проекта. Подало 8 консорциумов заявки, и только 4-5 должны перейти на следующую стадию, то есть уже мы на стадии конкурса. Тогда этот список участников должен будет предоставить окончательное предложение. Идет тоже период – месяцы, и после этого правительство сможет уже выбирать победителя. То есть к концу 2020 года это будет возможно сделать. О теплореновации жилых зданий: можно на 30-40 % сократить потребление энергии

Юлия Огнева:

Проект, который непосредственно касается населения, – теплореновация жилых зданий. ЕБРР активно включился в этот проект, уже готово законодательство, запускается пилотный проект в Минске. Если он будет признан удачным, планируется его распространить дальше на регионы? Александр Пивоварский:

Почему оно важно? Потому что в нашем регионе есть потенциал для экономии энергии, то есть жилой фонд с советских или досовременных времен, можно на 30-40 % сократить потребление энергии во всем жилом комплексе. А это огромный потенциал. Наша цель на этом проекте была подготовить законодательную базу по вовлечению жильцов, отобрать какое-то количество домов. Конечно, мы выбрали Минск, потому что в Минске обычно больше ресурсов (энергии, человеческих), чтобы это сделать. Если мы сможем в Минске, хорошо испробовав этот проект, показать, что проект идет, люди участвуют, тогда мы и будем дальнейшие проекты предлагать и в Минске, и в других регионах. «У нас есть несколько различных программ поддержки частного сектора» Юлия Огнева:

На чем специализируется банк – поддержка частных компаний. Как вы оцениваете движение страны в направлении развития предпринимательской инициативы?

Александр Пивоварский:

Мы видим этот рост, мы его поддерживаем. У нас есть несколько различных программ поддержки частного сектора, начиная от малых предприятий через нашу программу консультационной помощи, которую финансирует Европейский союз, заканчивая крупными проектами с иностранными инвесторами, например, «Штадлер», «Кроноспан». «Приватизация – не панацея от всех проблем» Юлия Огнева:

В свое время были амбициозные планы по приватизации, но пока ни один проект ни в банковской сфере, ни в реальном секторе экономики не доведен до логического завершения. Какова ситуация на данный момент и каковы перспективы?

Александр Пивоварский:

В первую очередь, хочется сказать, что мы, зная опыт приватизации в других странах, понимаем, что приватизация – не панацея от всех проблем. Мы смотрим на это как на важные сигналы для того, чтобы привлечь больше инвесторов в Беларусь и в некоторых случаях для того, чтобы снять риски для государства. Мы понимаем, что должны обращать внимание на глобальную среду и быть реалистами в этом направлении. Но мы видим, что есть несколько примеров, где возможно было бы сделать шаг, и мы считаем, что с нашей поддержкой это не несет особых рисков для страны, но только может плюсы иметь. Возможно, рынок будет заинтересован в «Крынiце», у нее еще есть вес. Есть международная пивоваренная компания, которая рассматривает возможность вхождения в наш регион, или есть международная, которая здесь уже функционирует, но, возможно, хочет нарастить свои объемы. Мы активно ведем диалог на счет Красносельского цементного завода. Там есть реальный интерес у международного инвестора, который готов и оставить сотрудников, и наращивать объемы и т. д. И делать шаг за шагом эту инвестицию, чтобы правительство было спокойным и знало, что это будет качественная инвестиция. «У нас нет каких-то ограничений по работе в Беларуси» Юлия Огнева:

На какой ежегодный объем инвестиций могут выйти ЕБРР и Беларусь в перспективе? Какие актуальные направления для сотрудничества? Александр Пивоварский:

Я думаю, мы сейчас приближаемся к такому ежегодному объему, который на уровне потенциала того, что можно достичь.