Лечение светом и разработки мини-самолётов: белорусские учёные подвели итоги 2018 года

Новости Беларуси. Достижения наших учёных широко используются в различных сферах — медицина, образование, промышленность и транспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас к презентации готовится новый усовершенствованный белорусский электромобиль. Причем это будет сразу несколько моделей, в том числе минивэн. Кстати, отечественные разработки используются во многих странах. В 2018 году экспорт инновационной продукции вырос на 20%. Так что, это еще и весомая статья доходов для страны.

Белорусские ученые совместно микробиологами в этой лаборатории Института физики разработали настоящее оружие против бактерий и микробов, опасных для организма человека. Без него в будущем не обойтись. Миру уже известны летальные случаи, когда 26 известных антибиотиков сдались перед супербактерией. Главный компонент в новом лекарстве просто свет.

Это новое поколение в развитии лазерного лечения. Скажем, хеликобактер – причина гастрита и язвы желудка.

Для ее лечения используются препараты, содержащие тяжелые металлы. Они воздействуют не только на микроб, но и на сам организм. Новый метод бьет прямо в цель – только по вредителю.

Виталий Плавский, заместитель директора Института физики им. Б.И. Степанова:

Мы выявили наиболее чувствительные мишени, которые выступают в качестве и акцепторов оптического излучения микробной клетки, и являются наиболее чувствительными мишенями, повреждение которых приводит к гибели микробной клетки.

Анастасия Ярощик – Корниенко, СТВ:

Вот так будут лечить пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И эта только одна из уникальных разработок белорусских ученых. Год выдался действительно результативным.

Так, открыли новый закон планетарных расстояний в Солнечной системе. Самый громкий проект года: международная космическая миссия по изучению Меркурия. В октябре интернациональный летательный аппарат, который защищают наши экраны, отправился к маленькой планете с космодрома в Южной Америке.

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:

Сейчас мы работаем с КНР в области космоса, беспилотных летательных аппаратов. Планируем совместный пилотируемый летательный аппарат, то есть мини-самолеты.

Белорусами создана автоматизированная система контроля за радиационной обстановкой в районе Белорусской АЭС. Наши разработчики представили миру также целый ряд новых медикаментов, в частности для лечения рассеянного склероза.

Завершается создание Белорусской антарктической станции. Она станет круглогодичной. Сотрудничество науки и производства приносит все больше пользы экономике.

Андрей Косовский, первый заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям:

Экспорт высокотехнологичной и наукоемкой продукции за 11 месяцев 2018 года составил более 12 миллиардов по стране.