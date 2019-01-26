В Гомельской области начнут производить белёную целлюлозу и калийные удобрения

Новости Беларуси. Гомельская область наращивает промышленное производство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пятая часть всей белорусской продукции создана в этом регионе.
Новости Беларуси. Гомельская область наращивает промышленное производство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пятая часть всей белорусской продукции создана в этом регионе.
Гомельские производственники намерены улучшить результаты, прежде всего, за счёт ввода новых линий и предприятий. Так, на полную мощность должен выйти завод белёной целлюлозы в Светлогорске.
А к концу года планируют получить первую партию калия на Петриковском месторождении.
Владимир Дворник, председатель Гомельского облисполкома:
Если говорить о промышленности, то, конечно, это отрасль, которая сегодня даёт основную наполняемость бюджета. Это отрасль, которая имеет самый высокий уровень заработной платы, и, конечно, мы особое внимание уделяем этому направлению. И делаем всё, чтобы на территории области появлялись новые и новые предприятия.
Сейчас в Гомельском регионе работают около 300 крупных предприятий, с учетом малых и средних эта цифра достигает тысячи. За 2018 год экспортировано продукции почти на 4 миллиарда долларов. Её поставили в 65 стран.