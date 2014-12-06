«Купляйце беларускае? Я всегда стараюсь так делать»! Джон Росмэн отказался от американского гражданства и переехал в Минск

Стоит надеяться, что и поставки белорусских продуктов в Россию вернутся в рамки таких принципов, продекларированных Владимиром Путиным в официальном послании. И, продолжая продуктовую тему, надо заметить: львиную долю экспортных продуктов из Беларуси поглощают как раз таки русские желудки. Но, несмотря на это, российские едоки – не единственные эксперты. И мы расскажем сегодня, что белорусское едят или хотели бы видеть на своем столе и в других уголках мира. Но доставить продукты на новые рынки и в далекие страны не так-то легко. Гораздо проще отведать кухню здесь и сейчас туристам и иностранцам, проживающим в нашей стране. И оказывается, белорусский сыр не хуже швейцарского, а гречка может заменить чизбургер, и, как пазл, из белорусских продуктов складывается блюдо итальянской кухни. В этом мог убедиться, это наблюдал и попытается нас убедить Алексей Адашкин.

Даниэль Кьяри – частый гость на столичном рынке. Уже три месяца итальянец работает шеф-поваром в пятизвездочном отеле, который принадлежит крупной мировой сети.

Даниэль Кьяри, шеф-повар ресторана:

Меня поразило разнообразие и вкус ваших колбас. Мой отец приезжал в Минск, и он в Италию повез белорусскую салями. Я скоро полечу на родину, и родители очень просили привезти побольше колбас. Копчености, ветчины, салями – это мои любимые продукты в Беларуси.

Кулинарное знакомство с Беларусью для Даниэля только начинается. По долгу службы, практически каждый день он дегустирует новые продукты, чтобы потом они появились на столе у требовательных клиентов уже в составе блюд с громкими иностранными именами.

Даниэль Кьяри, шеф-повар ресторана:

У вас очень вкусный картофель. Чтобы приготовить то же пюре, в других странах приходится изощряться – добавлять сливки, масло, еще что-то. В Беларуси же отличное пюре получается и из чистого картофеля, без дополнительных ингредиентов.

До Беларуси Даниэль поработал и на родине, и на Ближнем Востоке, и даже в Казахстане.

Сегодня у него на кухне эксперимент.

Даниэль Кьяри, шеф-повар ресторана:

Попробуем сделать исключительно из белорусских ингредиентов простую итальянскую пиццу. Берем белорусскую муку, салями, вот моцарелла тоже местная, и грибы лисички тоже отсюда.

Какой процент белорусских продуктов на кухне? Примерно 50-60% всех продуктов у нас именно белорусские. Качество практически у всех продуктов очень высокое. Из них можно готовить вкусные блюда. Даже вот белорусских пармезан хорошо раскрывается в пицце.

В это же время уроженец Нью-Йорка Джон Росмэн наполняет свою продуктовую корзину.

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Джон Росмэн, программист:

С чего начнем шоппинг? Хочу зеленую гречку. Гречка - не американское блюдо? Да, в Америке не особо едят гречку. Но это полезно и вкусно.

Выпускник Йельского университета Джон Росмэн покинул родину в начале девяностых. Жил продолжительное время в России. Уже шесть лет считает себя минчанином.

Джон Росмэн, программист:

Белорусский продукт считается лучше, чем российский. Почему? Потому что это факт. В России бывает беспорядок – здесь качество под контролем.

По образованию Джон – специалист в сфере компьютерных наук. В Беларуси является соучредителем фирмы, которая разрабатывает программное обеспечение. У прилавка с белорусскими продуктами мистера Росмэна привлекает белорусский сыр с плесенью.

Джон Росмэн, программист:

Как я отношусь к тому, что Беларусь копирует сыры французские, но при этом дешевле в два раза? Очень правильно. Технологии эти известны не только во Франции, патентов нет.

Уже у себя на кухне Джон показывает, чем обычно питаются американские холостяки. Мистер Росмэн - сторонник здорового питания, поэтому в меню максимум овощей. Причем вот листья салата, к примеру, Джон берет выращенные исключительно под Молодечно.

Джон Росмэн, программист:

Я вижу в магазинах «Купляйце беларускае!» – и всегда стараюсь так делать. Хочу поддержать Беларусь. И качество хорошее по всем параметрам.

За трапезой Джон рассказывает, что уже отказался от американского гражданства и планирует стать белорусом.

Джон Росмэн, программист:

Есть такое слово - памяркоўнасць. Мне кажется, что это положительное. Люди действительно спокойные, мирные, не воюют. И это я очень ценю. Перспективы, мне кажется, у Беларуси очень положительные.

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Швейцарец Михаэль Виглеб тоже оказался в Беларуси, потому что руководство компании «Штадлер», где он работает, посчитало нашу страну перспективным рынком. Уже два года Михаэль живет в Минске.

Михаэль Виглеб, руководитель конструкторского отдела ОАО «Штадлер Минск»:

Каждую неделю или когда я летаю домой в Швейцарию и в Германию к родителям, я беру хлеб с собой и им тоже очень вкусно, этот настоящий черный хлеб.

Семья Михаэля живет в Швейцарии. Два раза в месяц он бывает на родине. Причем, каждый раз везет на берега Женевского озера белорусский шоколад. Хотя, казалось бы, это как в Тулу со своим самоваром летать.

Михаэль Виглеб, руководитель конструкторского отдела ОАО «Штадлер Минск»:

В Беларуси шоколад мне тоже очень нравится. Я знаю швейцарский шоколад, бельгийский шоколад. Могу сказать, что белорусский шоколад, в сравнении с этими шоколадами, – отличный шоколад. На Западе не найдете шоколад, в котором находится крыжовник. Это сюрприз.

И даже замена знаменитого швейцарского сыра на белорусский для Михаэля не стала проблемой.

Михаэль Виглеб, руководитель конструкторского отдела ОАО «Штадлер Минск»:

Люди не знают, что есть здесь, что есть у вас на Востоке.

Свои покупки Михаэль пакует в авоську, и по пути домой еще заходит в кафетерий, где берет пирожное «картошка».

Михаэль Виглеб, руководитель конструкторского отдела ОАО «Штадлер Минск»:

Отлично!

Михаэль возглавляет конструкторский отдел «Штадлер» в Беларуси. Обещает, что уже через несколько лет наша страна станет похожей на Швейцарию как минимум по части общественного транспорта.

Михаэль Виглеб, руководитель конструкторского отдела ОАО «Штадлер Минск»:

У Швейцарии и Беларуси похоже: характеры людей, страна, природа. Есть люди, которым стабильность не нравится, но я могу вам сказать с моим опытом, что это самое лучшее, что есть, это стабильность.

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Тем временем на кухне у Даниэля готово интернациональное блюдо.

Даниэль Кьяри, шеф-повар ресторана:

Пицца получилась хрустящей, вкус белорусской мацареллы хороший, грибы прекрасно раскрылись, салями добавила сочности – настоящая итальянская пицца из белорусских продуктов.

Даниэль Кьяри, шеф-повар ресторана:

А вкус такой же, как у пиццы в Риме? Да! Смачна есці!