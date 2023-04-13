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Крупная китайская корпорация планирует увеличить объёмы закупок белорусских пиломатериалов на биржевых торгах

13 апреля 2023 16:35
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Одним из важнейших преимуществ белорусской электронной платформы китайские партнеры считают специальные торговые сессии по реализации пилопродукции в Китай с доставкой до пункта назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупная китайская корпорация планирует увеличить объёмы закупок белорусских пиломатериалов на биржевых торгах-1

В данном случае иностранный покупатель получает все в одном: товар, контроль исполнения сделки и логистику. Дочерняя компания корпорации приобрела уже четыре поезда пиломатериалов и твердо намерена продолжить сотрудничество.

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# Беларусь-Китай # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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