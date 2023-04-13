Новости экономики за 13.04.2023

Почему китайские компании готовы расширять свое присутствие на белорусских биржевых торгах и какая продукция пользуется особым спросом? Как новое производство в Орше позволит выпускать детали для авиационных двигателей, судов и ракет? И о чем договорились деловые сообщества Беларуси и Венгрии на совместном бизнес-форуме?

Подробнее об этом и других новостях экономики в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВФ УЛУЧШИЛ ПРОГНОЗ ДЛЯ БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКИ

Международный валютный фонд опубликовал апрельский релиз своего прогноза развития мировой экономики. Эксперты фонда полагают, что рост ВВП Беларуси в 2023 году пойдет быстрее, чем им представлялось ранее – экономика страны вырастет на 0,7 % к уровню 2022-го, к 2024-му ускорится до 1,2 %.