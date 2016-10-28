Александр Лукашенко: в основе каждого нового решения должна лежать экономическая целесообразность и финансовая окупаемость

Новости Беларуси. День большой политики в Минске. В центре внимания – интеграция на постсоветском пространстве. Встречу с руководителями правительственных делегаций Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств провел Президент Беларуси.

Александр Лукашенко заявил, что в основе каждого нового решения стран СНГ должна быть окупаемость. Это одна из ключевых тем актуальной повестки дня в условиях экономического спада, ощутимого во всех странах интеграционных образований. Последние, по мнению главы государства, должны приносить реальную пользу народам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В основе каждого нового решения должна лежать экономическая целесообразность и финансовая окупаемость. В последние годы мы постоянно испытываем проблемы с полнотой формирования бюджета органов СНГ. Считаю, что одной из причин этого является отсутствие так называемых инновационных идей и ярких результатов в сферах взаимодействия Содружества. Отсюда и снижение интереса к самому Содружеству, и это видно на примере одного из основных факторов – финансирования. Нужны амбициозные задачи. Необходимы общие точки экономического роста, основанные на принципах производственного, инвестиционного и научного взаимодействия.

Наши ученые в качестве одного из факторов развития научно-технического и инновационного потенциала стран Содружества видят сотрудничество в исследовании и использовании космоса в мирных целях. Базисом такого взаимодействия мог бы стать крупный совместный космический проект, реализуемый на основе объединения ресурсов стран СНГ в целях получения весомых научных, практических и экономических результатов. Важным направлением является обеспечение внутренних рынков стратегическими сырьевыми ресурсами, в том числе энергетическими. Необходимы актуализация и взаимная увязка национальных энергетических программ наших государств, энергетическая кооперация, внедрение новых технологий, увеличение доли альтернативной энергетики.

В контексте Евразийского экономического союза государства-участники, по мнению Президента, не должны топтаться на месте при реализации достигнутых договоренностей. Например, определены четкие сроки по устранению изъятий, барьеров и ограничений в торговле. Их насчитывается несколько сотен. Однако пока ситуация не самая радужная. На многих направлениях отмечается сильное отставание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тигран Саркисян, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии:

Нами разработана «белая книга», в которой мы подробно изложили барьеры, ограничения и изъятия, которые сегодня существуют у нас и которые препятствуют созданию единых рынков. Этот документ направлен сегодня в правительство. И мы думаем, что детальное обсуждение подготовленного документа позволит нам четко определить, какими шагами мы можем продвигаться вперед для снятия всех барьеров и ограничений, которые у нас сегодня существуют.