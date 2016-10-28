Новости экономики за 28.10.2016

Новости Беларуси. Кредитный портфель Всемирного банка в Беларуси превысит миллиард долларов. Глава представительства финансовой организации в нашей стране отмечает индикаторы экономического роста. Сколько кредитов Всемирного банка сегодня уже работает на белорусскую экономику, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

ПОВЫШАЯ ПЛАНКУ

Кредитный портфель за 3 года вырос в три раза. На данный момент он составляет 998 миллионов. А на середину ноября запланировано подписание нового договора со Всемирным банком по модернизации системы здравоохранения Беларуси на 125 миллионов.

Истван Лендьел, генеральный секретарь Банковской ассоциации Центральной и Восточной Европы:

В наших странах традиционно не хватает капиталов. В любом случае мы должны прибегать к заимствованию. Но здесь тоже надо знать меру.

Если эти кредиты использовать в нужном направлении, они полезны.

ЗАСТРАХОВАЛИСЬ

Беларусь занимает 3 место в СНГ по количеству страховых отчислений на душу населения. Лидеры роста – пенсионное и медицинское страхование. Именно их доля в общем объеме взносов плюсует из месяца в месяц. Среди стимулов эксперты называют

налоговые льготы, которые государство недавно ввело для желающих получить гарантированную прибавку к пенсии.

Ирина Мерзлякова, генеральный директор Белорусской ассоциации страховщиков:

С одной стороны он заплатил взнос, он на нем сэкономил подоходный налог. И затем, когда он будет выходить на пенсию и будет получать пенсию, он тоже не будет платить подоходный налог с того, что он получит.

РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ

Столичные предприятия демонстрируют пример рачительного использования энергии. С начала года они сэкономили без малого 120 тысяч тонн условного топлива на сумму 25 миллионов долларов. Стоит отметить, что негативных последствий политики бережливости сотрудники не заметили. Сократить потребление удалось за счет использования энергоэффективного оборудования.

БЕЗНАЛИЧНЫЕ НЕ В СЧЕТ

В центре столицы сегодня днем не принимали платежи по карточкам. Посетители нескольких крупных универмагов, продовольственных магазинов и заведений общепита были вынуждены рассчитываться наличными. В банковском процессинговом центре подтвердили перебои в работе терминалов. Проблему удалось ликвидировать до конца рабочего дня.

НАЛЕТАЙ, ПОДЕШЕВЕЛО

Самый популярный запрос белорусских покупателей в интернете – слова «промокод» либо «скидка». Причем рост таких запросов увеличился в два раза за текущий год. Между тем, торговля реальная предлагает ноябрьский план дисконтов. Практически все крупные универмаги столицы гарантируют снижение стоимости от 5 до 20%.

В единые дни скидок 26 и 27 ноября, дисконт на промтовары будет достигать 50%.

А уже в ближайшие выходные в столице завершится сезон сельскохозяйственных ярмарок. Основой площадкой станет прилегающая территория «Чижовка-Арены», куда съедутся крупные производители со всей страны.

Белорусский рубль накануне уик-энда укрепился к корзине валют. На торгах в пятницу доллар потерял треть копейки. На понедельник курс 1 рубль 90 копеек. Евро снизился несущественно. По Нацбанку на 31 октября – 2,08. Российский рубль набрал несколько пунктов, и в ближайший уик-энд за 100 российских можно будет купить 3 рубля и 3 копейки белорусских.