«Есть потенциал для развития»: польская бизнес-шляхта осваивает просторы Беларуси

Отношения с Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами драгоценны для Беларуси, хоть эти ближневосточные государства не так уж и близки географически и культурно-исторически. Что уж говорить о важности стран, которые рядом, с которыми общее прошлое и язык общий найти легче. Хотя, случаются соседские межусобицы временами – что поделаешь, памиж Польшей и Россией танцы белорусские…

С Польшей непросто складывались отношения в последние годы, но экономический поток рушит политическую плотину. Или шлюзы приоткрыли те, кто управляет шестеренками геополитики. Официальные лица из Варшавы зачастили в Минск и в бизнесе, как будто, мобилизация прошла («посполитэ рушэнье» – есть такая польская фраза минувших лет) – отряды бизнес-шляхты двинулись осваивать белорусский рынок. Две сотни бизнесменов приехали на этой неделе в Минск.

Многие – впервые, некоторые – 20 лет спустя. Результаты переговоров выльются непременно в деловые проекты когда-нибудь, но эмоции проявились уже сейчас. Яна Шипко была свидетелем.

Во время астрономического шопинг-тура непогода – не помеха и для знакомства с самой белорусской столицей. Вот уж не до метеозависимости. Впрочем, по пути примечают не только достопримечательности. Пока за окном автобуса дождь, оценивают бизнес-климат.

Эдвин Галка, директор международного торгового центра:

В местном предприятии переработка овощей и фруктов, которые могли бы потом продавать на Запад.

Леонард Сикора, доверенное лицо компании:

Много спортивных объектов, стадионов, арен. У вас есть порядок просто!

Пан Сикора в Минске был 20 лет назад. Говорит: «бардзо ружно». То есть «большая разница» на польском.

Леонард Сикора, доверенное лицо компании:

Минск сейчас и тогда не сравнить. Очень красивый город. Мы ездили по городу. Это приятные эмоции в дополнение к деловой поездке. Красивый монумент. Нечто подобное видел в Канаде. В Монреале, кажется. Большая разница в лучшую сторону. Все по-европейски. Может, немного по-другому. Так чисто даже в Европе не бывает, разве что в Норвегии.

В унисон с паном Сикора говорит и Марта Будковска. Интервью, кстати, записываем в отеле, построенном польским инвестором. И Варшавская фондовая биржа, которую она представляет, заинтересована, чтобы таких проектов было больше.

Марта Будковска, глава управления маркетинга и связей с общественностью Варшавской фондовой биржи:

Все так красиво, много зданий строится, дороги очень хорошие. Мне Беларусь и то, что происходит очень нравится в области экономики, есть потенциал для развития.

Речь, например, о создании белорусско-польского IPO-центра. Размещая акции на фондовых биржах, предприятия смогут выгодно получать деньги на развитие. Польша – наш самый близкий торговый партнер в ЕС. Общая граница – общие экономические интересы. Это лейтмотив и встречи Президента с польским вице-премьером.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы заинтересованы в создании совместных предприятий. Если такое желание есть, мы окажем всяческую поддержку для создания польских предприятий или с чисто польскими активами, капиталами, или же совместных предприятий здесь.

Матеуш Моравецкий, заместитель председателя Совета министров, министр развития и финансов Республики Польша:

Торгово-экономическое сотрудничество является хорошей базой для развития взаимодействия в других областях. Польша является пограничной страной в ЕС для выхода на Восток, а Беларусь является пограничной страной для выхода стран ЕАЭС на Запад.

200 польских бизнесменов приехали на неделе в Минск. Совместный форум проводят попеременно то на польской, то на белорусской земле. Этот – самый масштабный в истории. Пакет предложений, с которым встречались деловые круги, впечатляющий. Так что эта встреча даст импульс сотрудничеству на годы вперед.

Хенрик Седмок, глава предприятия по производству строительных материалов:

Мы построили три больших завода в Гродно, общей стоимостью 25-30 миллионов евро. Не только цементный, гипсовый, также битумных материалов. Мы очень довольны, что наш бизнес развивается здесь очень хорошо.

Совместных проектов много: от строительства ветропарка, торгового комплекса и производства йогуртов на Гродненщине до теннисного центра в Минске. Товарооборот в ближайшие два года Беларусь и Польша планируют довести до 4 миллиардов долларов.

Казимеж Здуновский, председатель Польско-белорусской торгово-промышленной палаты:

Я вижу огромные возможности работы с белорусскими людьми, потому что население высокообразованное, точные, добрые люди, это очень важно. Есть компания корпорация страхования кредитов экспортных. Статистика показывает, что у них Беларусь их третий партнер в общем, и первый по надежности.

Не с пустыми руками отправляемся к Мячиславу. Он как раз мечтает наладить торговлю в обоих направлениях. Для наших маринадов, говорит Мячислав, нашел бы место на полках польских супермаркетов – сам владеет тремя магазинами. В чем соль в вопросе экспорта-импорта разносолов, да и не только, для себя уже определил.

Мячислав Свайда, директор фирмы:

Это не политика, мы бизнес и народ, и любим белорусов и россиян. Хотели бы встречаться, делать бизнес, то есть, такие естественные соседские отношения.

Тем временем распробовать Беларусь успевают и наши герои. Среди многообразия кухонь разных стран мира приятный сюрприз – оказаться в польском ресторане в Минске. Ведь здесь, признаются, и без того почти как дома. Первое блюдо, конечно, журек – традиционный польский суп.

И уже за польской отбивной обсуждаем, как развивается инфраструктура в Беларуси. Кафе-то – на МКАДе. От польских гостей – большой респект такому придорожному сервису.

Здислав Низиньский, владелец фирмы:

Хорошее обслуживание. Вы можете привлекать туристов. И продукция хорошего качества, экологичная. Хорошее молоко, хлеб, квас, водка. Я купил шоколадные сырки, много, потому что у нас нет.

Но и в польском ресторане – не без белорусского колорита.

Да и о десерте польские гости позаботились. В Польшу, что называют фруктовым садом Европы, увозят, как ни странно, белорусские яблоки.

Что и говорить о приятном послевкусии такого добрососедского визита, плоды которого наверняка не заставят себя ждать.