Корова Рахат из Минской области заняла первое место в конкурсе племенных животных

Новости Минской области. Молочная красавица. На Минщине подвели итоги областного конкурса племенных животных. Золото получил «Агрокомбинат Снов» Несвижского района. Корова по кличке Рахат признана лучшей среди десятка животных. К слову, рогатые Несвижского сельхозпредприятия традиционно возглавляют республиканские рейтинги. Они постоянные участники международной выставки «Белагро» и праздника Дожинки. В этом году звание самых-самых они закрепили.

Сотрудники молочно-товарного комплекса «Сычи» говорят, что можно отправлять, пожалуй, любое животное из стада. За 8 лет существования ферма доказала, что местные рогатые на уровне. Здесь есть коровы, которые дают по 16,5 тонн молока в год. Показатель Рахат оказался близок к этому. Кроме условий содержания, качества комбикорма, свою роль сыграли и гены.

Сергей Малахвей, зоотехник-селекционер МТК «Сычи» СПК «Агрокомбинат Снов» Несвижского района:

Продукцию для осеменения животных уже более 10 лет мы покупаем в Канаде. И ее родители, можно сказать, частично канадские. Она выросла и родилась у нас в хозяйстве, продуктивность ее на сегодняшний день составляет 54 килограмма.

Надежда Белякович, оператор машинного доения, можно сказать, Рахат и вырастила. Женщина сама принимает поздравления по поводу 50-летия, но все лавры сегодня, подтверждает, исключительно для Рахат.

Надежда Белякович, оператор машинного доения МТК «Сычи» СПК «Агрокомбинат Снов» Несвижского района:

Она хорошая спокойная корова, много молока дает, аккуратная, молокоотдача у нее быстрая. Молочко хорошее.

Готовить животное к конкурсу здесь начали за месяц. Местный зоотехник и ветврач сразу же стали и стилистами, и парикмахерами и имиджмейкерами.

Андрей Якубович, ветврач МТК «Сычи» СПК «Агрокомбинат Снов» Несвижского района:

Выбрали самую лучшую, самую достойную. 2 дня мы ее готовили. Педикюр, очистка копыт, стрижка максимальная, от хвоста до ушей, мойка шампунем и все остальное.

Пока Рахат наслаждается волей, главный зоотехник снова рассуждает, что такие конкурсы просто необходимы. Николай Черневский много поездил по миру. Соревнования племенных животных – практика распространенная.

Николай Черневский, главный зоотехник СПК «Агрокомбинат Снов» Несвижского района:

В Голландии был, в Канаде, там проводятся целые аукционные выставки племенных животный ежегодно. Обязательно. Это стимул и для животных, и для людей, в первую очередь.

Здесь шутят, что конкурс – что-то наподобие «Мисс Мира» или «Мисс Беларусь», только для животных.

Конечно, потакать Рахат здесь не будут, несмотря на ее победоносный статус. Но сама корова уже ведет себя совсем по-чемпионски, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.