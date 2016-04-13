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Плюс по Китаю, минус по США и ЕС – новый прогноз экспертов МВФ

13 апреля 2016 16:52
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Новости США. Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста глобальной экономики. Исследователи снизили показатели для США, Японии и стран Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди причин – замедление инвестиций, а также резкое падение цен на все сырьевые товары от нефти до пшеницы.

При этом в сторону повышения МВФ пересмотрел свой прогноз по Китаю. По мнению специалистов, рост экономики Поднебесной будет проходить быстрее, чем ожидалось.

Для улучшения ситуации аналитики рекомендуют странам вкладывать больше в инфраструктуру, что позволит создать новые рабочие места и ускорит рост производства.

# Экономика # МВФ в Беларуси

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