Конкурс парикмахеров для овец и дефилирующие коровы: под Минском проходит выставка «БелАгро-2017»

Новости Беларуси. После встречи во Дворце Независимости премьер-министр Молдовы отправился изучать экспозицию «БелАгро». Она уже официально открыта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2017 году у выставки обширная география: 5 сотен представителей из 25 стран. Компании представляют технические новинки и продовольственную продукцию.

Все дело, конечно же, в масштабах этого грандиозного аграрного форума. Чтобы обойти целиком, и целого дня мало: 50 тысяч квадратных метров и просто беспрецедентное в 2017 году число частников – более 500 из 25 стран мира. Буквально наводнили площадки аграрии из Беларуси и не только. Если хотите, узнаете секреты американских или немецких фермеров, или, к примеру, чем славятся голландские буренки, или отведать восточные сельскохозяйственной продукции, – добро пожаловать.

Здесь уже очень многолюдно. И что ни год удивляет «БелАгро»: и техническими новинками, и диковинными представителями домашней фауны. В 2017 году даже пройдет конкурс парикмахеров для овец. А за самых роскошных буренок можно будет не только поболеть на традиционном конкурсе красоты, но и поторговаться на аукционе.