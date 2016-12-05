Новости экономики за 05.12.2016

Новости Беларуси. Черное золото отыгрывает позиции. На торговых площадках Европы сырье подорожало до уровня середины 2015. До каких значений вырос спрос и как белорусский рубль отреагировал на котировки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

УГЛЕВОДОРОД ДОРОЖАЕТ

Нефть дороже 55 долларов за баррель. Последний раз до такой отметки цена на углеводороды поднималась более года назад.

За одну торговую сессию стоимость увеличилась сразу на 1%.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что импульс росту придало соглашение о сокращении добычи сырья, которое 30 ноября среду подписали члены ОПЕК, а также не входящие в организацию крупные производители.

Вслед за ростом цен на нефть укрепляется и российский рубль. Первые торги этой недели завершились удорожанием этой валюты. В итоге на бирже за 100 российских можно купить 3 рубля и 8 копеек белорусских. Европейская валюта, наоборот, подешевела более чем на копейку.

Завтра по Нацбанку – 2,09. Доллар изменился несущественно. На 6 декабря его курс составит 1 рубль 97 копеек.

В ПОИСКАХ НЕФТИ

Новый контракт белорусских нефтяников. Заказчиком услуг выступает крупнейший производитель углеводородов в Украине.

Отечественная компания выиграла два тендера на проведение операций по увеличению объемов добываемой нефти.

Такие работы белорусским предприятием проводились впервые и сразу придали импульс сотрудничеству. В портфеле документы на новые, более крупные тендеры, уже по бурению скважин.

БЕЛАРУС НА АЛЬБИОНЕ

Первая партия малых «Белорусов» отправится в Великобританию. На Альбионе появился новый официальный представитель малогабаритной техники.

Испытательная серия из 3 тракторов и коммунальных машин станет началом долгосрочного сотрудничества, уверены британские партнеры.

Ведь они будут представлять белорусские тракторы также на рынках трех африканских стран. Любопытно, что об отечественном производителе директор компании-импортера узнал на официальном аккаунте завода в социальной сети.

БЕЛОРУССКАЯ ОБНОВКА

Белорусский производитель обновит трамвайный парк Новосибирска. Мэрия российского города предлагает создать совместное предприятие по ремонту рельсового транспорта. Отечественный производитель будет выступать в качестве консультанта и поставщика львиной доли запасных частей.

Восстановить заводу предстоит более 140 трамваев.

ПЕРЕПИШУТ ЦЕННИКИ

Менее чем через месяц белорусы увидят в магазинах новые ценники. Стоимость пищевых товаров в торговле рекомендовано указывать за килограмм или литр.

Дополнительно можно обозначать цены на 100 граммов или миллилитров.

Рекомендации распространяются и на интернет-магазины. Кроме того, министерство антимонопольного регулирования и торговли ввело переходный период для переписи ценников на деноминированные рубли.