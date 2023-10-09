Компаниям из Беларуси, которые готовы предложить оборудование для российских предприятий, окажут существенную поддержку

Новости Беларуси. В центре внимания – крупнейшие проекты Беларуси и России и их финансирование. Глава государства провел встречу с генеральным директором Российского экспортного центра. На разговор во Дворец Независимости также пригласили первого вице-премьера и посла России в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. встретился с генеральным директором Российского экспортного центра Лукашенкос генеральным директором Российского экспортного центра

Учитывая стратегическую значимость торгово-экономического сотрудничества России и Беларуси, наша страна – ключевая для экспортного центра. Вероника Никишина отметила, что во время встречи с главой государства проговорили наиболее перспективные сферы реализации проектов, в которых мог бы помочь РЭЦ.

Вероника Никишина, генеральный директор АО «Российский экспортный центр»:

Первое направление – непосредственно поддержка российского несырьевого неэнергетического экспорта в Беларусь с помощью его удешевления, снижения себестоимости, мер по поиску партнеров. Второе направление сотрудничества, очень важное. Это уже оказание помощи белорусским компаниям, которые готовы предложить комплектующие, оборудование для российских предприятий, которые создаются сейчас с точки зрения импортозамещения и имеют экспортный потенциал. Несколько таких сделок мы уже осуществили. Считаем, что мы только в начале пути. И сейчас проговаривали те новые проекты, в которых будем расширять наши возможности.