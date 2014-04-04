Комитет госконтроля 4 апреля провел выездное заседание по вопросам ЖКХ

Новости Беларуси. Инновации в решении вопросов ЖКХ. Комитет госконтроля 4 апреля провел выездное заседание. Члены рабочей группы, созданной по инициативе Президента, изучили, как организовано обслуживание жилищного фонда в столичном микрорайоне Чижовка.

Ознакомились с новым асфальто-укладочным оборудованием на основе инфракрасного излучения. Такой аппарат позволяет экономить количество бетона и сохранять качество покрытия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также подвели итоги практики по раздельному сбору мусора. Таким образом в Заводском районе Минска в прошлом году только макулатуры было собрано порядка 500 тонн.

Выездное заседание начали с демонстрации новинок в сфере ЖКХ. Вот, к примеру, этот аппарат на основе инфракрасного излучения. Его показывают Александру Якобсону. Латает ямы в асфальте эффективнее и экономичнее. Асфальто-бетона на квадратный метр уходит в 2 раза меньше. Стоит, к слову, 13 тысяч долларов. На вооружении столичных ЖЭСов таких несколько.

Микрорайон Чижовка практически пример для всего Минска. Несмотря на то, что жилой фонд – советский (70-х годов), из 200 домов капитальный ремонт сделали почти половина. В ближайшие годы дело доведут до конца. Красоты добавляют и вот эти контейнеры для раздельного сбора мусора. На них столица переходит постепенно. Опыт Заводского района, например, показывает - дело нужное. За прошлый год здесь только макулатуры, которая пошла на переработку, собрали 500 тон. Разговор шел и о датчиках учета электроэнергии в подьездах домов.

Александр Северин, директор УП «ЖРЭО Заводского района Минска»:

По разному относятся к датчикам, которыеу станавливают в подъезде. Но чтобы мы не говорили, они работают и они реально экономят. Ни много ни мало, а в месмяц затраты на освещения мест общего пользования, тех же подьездов, составляет для предприятия 1 - 1 млрд 100 тыс - это серьезная сумма. Если бы мы не ввели датчики, у нас бы это процентов на 30 было бы больше, как минимум.

Подвели промежуточные итоги еще одного нововведения. 5 столичных ЖЭСов работают по системе универсальных мастеров. Вместо электриков или сантехников – рабочие по комплексному обслуживанию. Каждый обслуживает 5 домов и может выполнять все типы услуг по дому. На такую схему работы все ЖЭСы Минска планируют перевести к сентябрю.

Юрий Шилко, работник по комплексному обслуживанию зданий и сооружений ЖЭС№75:

Нас 9 человек. Раньше выполнялась работа, когда я работал электриком, только по электрике заказы. Сейчас, соотвественно, и по сантехнике, кому-то дверь починить.

Тарифы на электроэнергию, воду и отопление продолжат дифференцировать по схеме «большее потребление — большая оплата». Обсуждали и толщину жировок. Ценообразование в этой сфере должно быть оправданным. За недочеты со стороны ЖЭСов уже введена административная ответственность.

Виктор Лаптев, начальник управления контроля строительства, связи, ЖКХ Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Системы контроля на сегодняшний день именно со стороны коммунальных служб не достаточно. Как один из вариантов усиления такого контроля, нами рассматривается возможность создания жилищной инспекции, которая бы контролировала выполнение организациями, обеспечивающими эксплуатацию жилого фонда, нормативов и требований.

Реформирование сферы ЖКХ продолжат. Полный итог члены рабочей группы подведут в конце мая.