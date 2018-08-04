Комбайн, работающий на газовом топливе, создали в Беларуси. Обзор инновационной технической новинки  

Новости Беларуси. В поля выведен и весь парк техники. Более того, в хозяйствах Гомельской области сейчас тестируют новые комбайны – на природном газе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это не только самое экологически чистое топливо, оно еще и существенно удешевляет уборочную. Экономия на топливе может достигать 60 процентов.

Александр Добриян, СТВ:

Голубое небо, золотые колосья, давно привычные цвета и обводы белорусской зерноуборочной техники – казалось бы более обыденной картины для этой поры года не придумаешь. Однако не все так просто как кажется на первый взгляд.

Чего точно не ожидаешь увидеть на поле так это мобильную газозаправочную станцию.

400 кубических метров сжатого природного газа перетекает в углепластиковые баллоны всего за 10 минут. Этого объема первому в мире комбайну с двигателем потребляющим голубое топливо хватит на 10 часов беспрерывной работы.

Виталий Гапоненко, водитель-испытатель Научно-технического центра комбайностроения ОАО «Гомсельмаш»:

Никто даже не сказал бы, что тут газовый двигатель стоит. Обычный комбайн работает да и все. Добавлено только открытие электроклапанов в баллоны. Это подача топлива. А управление, компьютер, всё как на серийной машине 12-18.

Уникальный образец был создан на базе самого популярного белорусского комбайна «Полесье GS12». К эпитету народный теперь впору добавлять еще и самый экономичный.

Есть перспектива у новинки и в Беларуси. За два сезона испытаний в Гомельском районе отработана система заправки прямо в поле. Кстати, сейчас проходят испытания еще четыре новейших белорусских комбайна.