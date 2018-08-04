Прямой эфир

Комбайн, работающий на газовом топливе, создали в Беларуси. Обзор инновационной технической новинки  

04 августа 2018 16:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В поля выведен и весь парк техники. Более того, в хозяйствах Гомельской области сейчас тестируют новые комбайны – на природном газе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комбайн, работающий на газовом топливе, создали в Беларуси. Обзор инновационной технической новинки  -1

Это не только самое экологически чистое топливо, оно еще и существенно удешевляет уборочную. Экономия на топливе может достигать 60 процентов.

Комбайн, работающий на газовом топливе, создали в Беларуси. Обзор инновационной технической новинки  -4

Александр Добриян, СТВ:
Голубое небо, золотые колосья, давно привычные цвета и обводы белорусской зерноуборочной техники – казалось бы более обыденной картины для этой поры года не придумаешь. Однако не все так просто как кажется на первый взгляд.

Комбайн, работающий на газовом топливе, создали в Беларуси. Обзор инновационной технической новинки  -7

Чего точно не ожидаешь увидеть на поле так это мобильную газозаправочную станцию.

Комбайн, работающий на газовом топливе, создали в Беларуси. Обзор инновационной технической новинки  -10

400 кубических метров сжатого природного газа перетекает в углепластиковые баллоны всего за 10 минут. Этого объема первому в мире комбайну с двигателем потребляющим голубое топливо хватит на 10 часов беспрерывной работы.

Комбайн, работающий на газовом топливе, создали в Беларуси. Обзор инновационной технической новинки  -13

Комбайн, работающий на газовом топливе, создали в Беларуси. Обзор инновационной технической новинки  -15

Виталий Гапоненко, водитель-испытатель Научно-технического центра комбайностроения ОАО «Гомсельмаш»:
Никто даже не сказал бы, что тут газовый двигатель стоит. Обычный комбайн работает да и все. Добавлено только открытие электроклапанов в баллоны. Это подача топлива. А управление, компьютер, всё как на серийной машине 12-18.

Комбайн, работающий на газовом топливе, создали в Беларуси. Обзор инновационной технической новинки  -18

Уникальный образец был создан на базе самого популярного белорусского комбайна «Полесье GS12». К эпитету народный теперь впору добавлять еще и самый экономичный.

Комбайн, работающий на газовом топливе, создали в Беларуси. Обзор инновационной технической новинки  -21

Белорусские инженеры создали комбайн, работающий на газовом топливе

Комбайн, работающий на газовом топливе, создали в Беларуси. Обзор инновационной технической новинки  -24

Есть перспектива у новинки и в Беларуси. За два сезона испытаний в Гомельском районе отработана система заправки прямо в поле. Кстати, сейчас проходят испытания еще четыре новейших белорусских комбайна.

Комбайн, работающий на газовом топливе, создали в Беларуси. Обзор инновационной технической новинки  -27

Высокопроизводительный получивший приставку «супер» уже презентовали в июне на выставке «Белагро». Однако оказывается у комбайна класса люкс есть брат и бизнес-класса, оборудованный новой гибридной системой обмолота. Именно с ним гомельские комбайностроители связывают основной экономический успех в ближайшем будущем.

# Государственная политика в области сельского хозяйства # Экономика # Виталий Гапоненко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Итоги уборочной: впереди по намолоту – Минский регион, следом идут Брестская и Гродненская области
04 августа 2018 13:42

Итоги уборочной: впереди по намолоту – Минский регион, следом идут Брестская и Гродненская области

Белорусские инженеры создали комбайн, работающий на газовом топливе
04 августа 2018 12:49

Белорусские инженеры создали комбайн, работающий на газовом топливе

Новости экономики за 03.08.2018
03 августа 2018 17:58

Новости экономики за 03.08.2018