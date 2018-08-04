Белорусские инженеры создали комбайн, работающий на газовом топливе

Новости Беларуси. Новые машины тестируют сейчас на полях Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Природный газ не только самое экологически чистое топливо, он еще и существенно удешевляет уборочную. Экономия на топливе может достигать 60 процентов. 400 кубометров сжатого природного газа перетекает в углепластиковые баллоны всего за 10 минут. Этого объема хватит на 10 часов беспрерывной работы.

Александр Шантыко, директор научно-технического центра комбайностроения ОАО «Гомсельмаш»:

Здесь применен двигатель, работающий исключительно на газовом топливе. Это самая главное, что применено инженерами. Какую задачу мы ставили перед собой? Главное – это экономика. Машина, работающая на газовом топливе, по сравнению с обычным топливом – это минус 40-60 процентов экономии. На выходе мы должны получить и получаем более дешевый продукт.

Василий Антонюк, заместитель директора научно-технического центра комбайностроения ОАО «Гомсельмаш»:

В России уже есть целые регионы или целые районы, которые используют газомоторное топливо и в автомобилях, и в тракторах. Если такой комбайн попадает в хозяйство, где уже налажена система, есть стационарные заправки, где заправляют комбайн как топливом, так и газом. Нет никаких проблем.