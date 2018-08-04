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Белорусские инженеры создали комбайн, работающий на газовом топливе

04 августа 2018 12:49
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Новости Беларуси. Новые машины тестируют сейчас на полях Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские инженеры создали комбайн, работающий на газовом топливе -1

Природный газ не только самое экологически чистое топливо, он еще и существенно удешевляет уборочную. Экономия на топливе может достигать 60 процентов. 400 кубометров сжатого природного газа перетекает в углепластиковые баллоны всего за 10 минут. Этого объема хватит на 10 часов беспрерывной работы.

Белорусские инженеры создали комбайн, работающий на газовом топливе -4

Белорусские инженеры создали комбайн, работающий на газовом топливе -6

Александр Шантыко, директор научно-технического центра комбайностроения ОАО «Гомсельмаш»:
Здесь применен двигатель, работающий исключительно на газовом топливе. Это самая главное, что применено инженерами. Какую задачу мы ставили перед собой? Главное – это экономика. Машина, работающая на газовом топливе, по сравнению с обычным топливом – это минус 40-60 процентов экономии. На выходе мы должны получить и получаем более дешевый продукт.

Белорусские инженеры создали комбайн, работающий на газовом топливе -9

Василий Антонюк, заместитель директора научно-технического центра комбайностроения ОАО «Гомсельмаш»:
В России уже есть целые регионы или целые районы, которые используют газомоторное топливо и в автомобилях, и в тракторах. Если такой комбайн попадает в хозяйство, где уже налажена система, есть стационарные заправки, где заправляют комбайн как топливом, так и газом. Нет никаких проблем.

Белорусские инженеры создали комбайн, работающий на газовом топливе -12

Еще один важный плюс – экологичность природного газа. Метан считается одним из самых чистых вариантов топлива для двигателей внутреннего сгорания. Мотор новинки соответствует классу стандарту «Евро-5». За два сезона испытаний в Гомельском районе отработана и система заправки прямо в поле. 

Белорусские инженеры создали комбайн, работающий на газовом топливе -15

# Государственная политика в области промышленности # Экономика # Александр Шантыко # Василий Антонюк # Фотофакт

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