Белорусский электробус курсирует по улицам Екатеринбурга

Новости Беларуси. По Екатеринбургу в тестовом режиме курсирует белорусский электробус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще совсем недавно он был экспонатом проходившей в городе выставки. Машина понравилась городскому руководству, поэтому было принято решение опробовать ее в деле.

По результатам опытной эксплуатации соответствующие городские службы примут решение о закупке такой техники, а также определят, какую дополнительную инфраструктуру необходимо создать для ее работы и сколько все это будет стоить.

Пока наш электробус с честью выдерживает все испытания. Во всяком случае и местные специалисты, и руководство области уже смотрят на него как на перспективный для города образец техники нового поколения.