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Когда белорусы будут полностью возмещать услуги ЖКХ? Рассказывает замминистра МАРТ Андрей Картун

16 сентября 2018 17:15
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Новости Беларуси. О росте цен на товары и услуги в Беларуси, а также об антиинфляционной программе в программе «Неделя» на СТВ рассказывает Андрей Картун, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.

Когда белорусы будут полностью возмещать услуги ЖКХ? Рассказывает замминистра МАРТ Андрей Картун-1

Юлия Огнева, СТВ:
Сейчас мы больше о товарах, а давайте к услугам. В программе обозначена сфера жилищно-коммунальных услуг, пассажирских перевозок и сфера электросвязи. Почему именно эти сферы? И когда мы придем к полному возмещению?

Андрей Картун, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
В этих сферах, так уже исторически сложилось, наибольшая проблема с точки зрения ценообразования. Поэтому здесь нашли отражение основные услуги, которые занимают существенный удельный вес в потребительской корзине.

У нас есть необходимость, во-первых, оптимизировать затраты всех предприятий, которые оказывают такого вида услуги. Во-вторых, есть еще очень немаловажная проблема – снятие нагрузки с предприятий, то есть ликвидация перекрестного субсидирования.

Эти цифры не просто так появились там. Мы ориентировались на программу социально-экономического развития. Заложены темпы роста денежных доходов населения.

Юлия Огнева:
То есть на население это грузом не ляжет?

Когда белорусы будут полностью возмещать услуги ЖКХ? Рассказывает замминистра МАРТ Андрей Картун-4

Андрей Картун:
Есть установленный подход, который определил Президент – не более 5 долларов в повышении, допустим, жилищно-коммунальных услуг. Мы вокруг этой цифры и идем. Мы понимаем, что рано или поздно физическим лицам придется возмещать 100 %.

Практически по всем позициям, которые входят в жилищно-коммунальное хозяйство, мы уже приблизились к уровню 100 %-ного возмещения.

Юлия Огнева:
Только теплоснабжение у нас.

Андрей Картун:
Да, за исключением теплоснабжения. Есть еще проблемы, и мы будем здесь двигаться.

О других темах интервью можно узнать здесь.

# Инфляция в Беларуси # Экономика # Андрей Картун # Фотофакт

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