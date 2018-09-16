Когда белорусы будут полностью возмещать услуги ЖКХ? Рассказывает замминистра МАРТ Андрей Картун

Новости Беларуси. О росте цен на товары и услуги в Беларуси, а также об антиинфляционной программе в программе «Неделя» на СТВ рассказывает Андрей Картун, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.

Юлия Огнева, СТВ:

Сейчас мы больше о товарах, а давайте к услугам. В программе обозначена сфера жилищно-коммунальных услуг, пассажирских перевозок и сфера электросвязи. Почему именно эти сферы? И когда мы придем к полному возмещению?

Андрей Картун, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

В этих сферах, так уже исторически сложилось, наибольшая проблема с точки зрения ценообразования. Поэтому здесь нашли отражение основные услуги, которые занимают существенный удельный вес в потребительской корзине.

У нас есть необходимость, во-первых, оптимизировать затраты всех предприятий, которые оказывают такого вида услуги. Во-вторых, есть еще очень немаловажная проблема – снятие нагрузки с предприятий, то есть ликвидация перекрестного субсидирования.

Эти цифры не просто так появились там. Мы ориентировались на программу социально-экономического развития. Заложены темпы роста денежных доходов населения.

Юлия Огнева:

То есть на население это грузом не ляжет?