Когда белорусский бизнес заживет по-новому. Рассказываем детали

Новости Беларуси. Импульс для развития деловой инициативы: глава государства подписал важнейший документ по либерализации бизнеса – Декрет о развитии предпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его уже назвали беспрецедентным. Он минимизирует контроль со стороны государства, значительно сокращает санитарные и требования пожарной безопасности, но и ответственности не снимает. Прозрачная деятельность остается на совести бизнеса.

Алексей Волков, СТВ:

Соблюсти интересы государства, но и бизнес не обидеть – главные задачи целого пакета документов о либерализации. 23 ноября Президент Александр Лукашенко подписал ключевой декрет «О развитии предпринимательства». Теперь порог вхождения для новых коммерсантов минимален: налоги повышать не будут, лицензия нужна не для всех видов деятельности, а зарегистрировать собственное дело можно всего за несколько дней. Все пункты рождены в дискуссиях с частниками. И для бизнеса это уже не просто потепление, а настоящая смена климата со знаком плюс. Государство, оставляя за собой минимальный контроль, отдает все карты в руки предпринимателей – лишь бы закон не нарушали. Ведь частная инициатива – драйвер финансового роста.

В Беларуси малый и средний бизнес формируют четверть ВВП. На их долю приходится каждый третий занятый в экономике белорус – это официальная статистика. И с приходом декрета кривая этих цифр покажет положительную динамику.

Дмитрий Матусевич, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Он вступает в силу уже с момента подписания по факту, потому что там заложены принципы, которые кардинально меняют отношение государственных органов к бизнесу. Причем декрет будет распространяться не только на малый бизнес индивидуальных предпринимателей, но на весь бизнес. Вывести бизнес из «серой зоны» и «обелить» деятельность частников, но не кнутом, а послаблениями и бонусами. Так действие декрета охватывает почти все виды предпринимательской деятельности: торговля, перевозка пассажиров, туристические или бытовые услуги. Достаточно подать бумаги в исполком через службу «одно окно», и можно открыть, к примеру, кофейню или парикмахерскую на следующий день.

Александр Швец, председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей:

После подписания документов, особенно декрета Президента, понадобится приблизительно до полугода, чтобы организовать его исполнение в соответствии с законодательными актами. Главная задача в эти непростые экономические времена – снизить издержки бизнеса за счет упрощения бизнес-администрирования со стороны государства в пользу бизнесменов. Изменения касаются и проверок. Их уже стало значительно меньше. Пожарная безопасность, санитарные нормы – требования максимально сокращены и предельно понятны, с линейкой расстояния от стены до холодильника мерить не будут. Кстати, работу по сокращению штрафов ведут и депутаты: скоро санкций станет меньше на 45 пунктов.