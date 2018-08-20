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Какие задачи ставит перед собой новый министр экономики Беларуси?

20 августа 2018 14:12
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Новости Беларуси. Повысить адаптацию белорусской экономики к внешним шокам – такую задачу ставит перед собой новый глава профильного ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие задачи ставит перед собой новый министр экономики Беларуси?-1

20 августа Дмитрий Крутой был представлен коллективу. В Министерстве экономики он человек не новый, в разных должностях работает здесь с 2006 года. А до назначения на пост министра находился в ранге первого заместителя. На повестке дня работы министерства остаются и другие вопросы – развитие деловой инициативы, интеграционное взаимодействие, потенциальное вступление Беларуси во Всемирную торговую организацию.

Какие задачи ставит перед собой новый министр экономики Беларуси?-4

Дмитрий Крутой, министр экономики Беларуси:
Президент действительно сказал, что нам нужно новое качество экономического роста. В том смысле, что наша страна действительно сегодня существует в очень сложных внешних условиях. Он в первую очередь сказал повысить адаптацию белорусской экономики к внешним шокам, потому что колебания российского рубля, которые произошли в последнее время, серьезно влияют на наши макроэкономические показатели. Мы эту зависимость, естественно, должны уменьшить. Если говорить о внутренней нашей повестке, внутреннем рынке, то наши застарелые проблемы закредитованности предприятий, не всегда эффективного распределения экономических ресурсов тоже пока никуда не делись, и мы должны над ними очень серьезно работать.

# Экономика # Экономика # Дмитрий Крутой # Фотофакт

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