КГК за год пополнил госбюджет почти на 250 миллионов рублей

Новости Беларуси. Комитет госконтроля за год пополнил государственный бюджет почти на 250 миллионов рублей. В казну взыскано на 17% больше средств, чем годом ранее. 25 января в ведомстве подвели итоги работы.

Задачу усовершенствовать государственную систему надзора ранее поставил глава государства. Предполагается, что новый механизм начнет действовать уже в ближайшие месяцы. Координировать работу надзорных органов будет Госконтроль.

Главная задача – жесткий мониторинг расходования бюджетных средств, использования госсобственности, но при этом минимальное число проверок, чтобы не мешать работе, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля:

Любой проверке предшествует глубокое камеральное изучение субъекта хозяйствования с участием правоохранительных органов, включая Департамент финансовых расследований. Мы собираем всю оперативную информацию, которая указывала бы на конкретные нарушения, которые могут быть совершены или совершились на этом субъекте хозяйствования. И идем под имеющуюся проблему, зная, что там есть эта проблема. Это помогает в работе выходить на хороший конечный результат.

Стоит отметить, что число проверок снижается из года в год. В 2016-м – на 20%. При этом результативность растет.

Напомним, впечатляющие результаты в прошлом году дала проверка системы ЖКХ, а также транспорта. В последнем случае эффект от оптимизации расходов и снижения затрат оценивают в 50 миллионов рублей.