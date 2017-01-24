Беларусь заинтересована в расширении площадей лиственницы

Новости Беларуси. В лесхозах Беларуси в разгаре сбор зимнего урожая шишек лиственницы. Гродненская область в 2017 году идёт на рекорд. Там уже заготовили почти в два раза больше, чем за весь прошлый сезон. Новости Беларуси.К слову, лиственница для нашей страны культура новая.

Пока в Беларуси плодоносят лишь две плантации: в Гродненском и Витебском регионах.

Галина Буро, СТВ:

Шишка лиственницы очень похожа на бутон розы. Флористы часто используют её для создания цветочных композиций. У лесхоза задача менее эстетичная, более практичная: извлечь семена и расширить в Беларуси плантации ценной породы хвойного дерева.

От маленькой шишки до большой пользы – путь длиной в 80 лет.

Именно столько времени должно пройти, прежде чем эта хвоя сможет назваться ценной древесиной.

Индурское лесничество в начале пути. Плантация лиственницы европейской здесь появилась лишь 10 лет назад. Уже 4 года – сбор урожая. В 2017 году – рекордный. За полсезона – уже тонна шишек.

Светлана Федосенко, лесовод Индурского лесничества Гродненского лесхоза:

Сложности есть, конечно. Высоко. Но мы как-то приспосабливаемся, как достать. Но до единой шишки должны собрать.

Бережно собранные шишки из леса – сразу в машину. За 70 километров, в Щучин. Именно здесь работает единственный на всю область лесосеменной селекционный цех. Сортировка, сушка, извлечение семян – каждая шишка проходит около 8 этапов обработки.

На выходе – отборный посадочный материал.

Екатерина Ракетская, мастер цеха лесосеменного селекционного цеха Щучинского лесхоза:

Эти семена уже высушены и готовы к посадке.

Александр Трахимчик, начальник лесосеменного селекционного цеха Щучинского лесхоза:

Оборудование хорошее. Всё автоматизированное. Человек только смотрит и контролирует процесс.

Большую часть семян Гродненский лесхоз оставит себе, остальное – на реализацию по Беларуси. Это, пожалуй, один из немногих посадочных материалов, который не выставляется на экспорт.

Наша страна заинтересована в расширении собственных площадей лиственницы.

Анатолий Климко, лесничий Индурского лесничества Гродненского лесхоза:

Я думаю, что если будут созданы большие площади, объёмы древесины, она займёт своё достойное место в использовании

Ещё у породы есть уникальное свойство для древесины – водоустойчивость, она не гниёт.

Вся Венеция построена на сваях из лиственницы. А заядлые банщики знают: лучшая баня именно из этого дерева. В Беларуси вырубка и заготовка лиственницы – дело будущего. А пока – сбор семян и увеличение своего, пусть не вечнозелёного, но полезного лесного массива, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.