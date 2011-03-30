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Казахстан заинтересован в расширении сервисных центров БелАЗа на своей территории

30 марта 2011 05:27
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Для этой страны сотрудничество с нашим автогигантом – один из приоритетных и крупных проектов.

Сегодня в республике создано более 80 совместных предприятий, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Здесь активно используется техника БелАЗа, в связи с чем востребованы опыт и знания белорусских специалистов.

Анатолий Смирнов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в республике Беларусь:
В Казахстане БелАЗов, особенно 136- и 220-тонных, работает уже около 1800 единиц. Это о многом говорит.
Но самое интересное, что сегодня идет не только поставка техники. Сборка осуществляется уже в Карагандинской области. Очень важно, на чем мы постоянно настаивали, чтобы были созданы сервисные центры для обслуживания этой техники.

# Экономика # БелАЗ

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