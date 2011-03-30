Казахстан заинтересован в расширении сервисных центров БелАЗа на своей территории

Для этой страны сотрудничество с нашим автогигантом – один из приоритетных и крупных проектов.

Сегодня в республике создано более 80 совместных предприятий, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Здесь активно используется техника БелАЗа, в связи с чем востребованы опыт и знания белорусских специалистов.

Анатолий Смирнов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в республике Беларусь:

В Казахстане БелАЗов, особенно 136- и 220-тонных, работает уже около 1800 единиц. Это о многом говорит.

Но самое интересное, что сегодня идет не только поставка техники. Сборка осуществляется уже в Карагандинской области. Очень важно, на чем мы постоянно настаивали, чтобы были созданы сервисные центры для обслуживания этой техники.