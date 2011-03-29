В Беларуси через два года будет создан льняной холдинг

Об этом стало известно 29 марта. Совет Министров рассмотрел бизнес-план для льняной отрасли. Ставку делают на ее техническое перевооружение. Ведь спрос на волокно в мире пошел на подъем.

Когда-то белорусский лен называли «золотым руном». Он приносил стране постоянную экспортную выручку – до 10%. За это Беларусь и прозвали «льняной республикой». Сегодня эта отрасль в белорусском АПК остается убыточной.

К льняной теме в Правительстве возвращаются неоднократно. Отрасль должна устойчиво работать «в плюс». Пока не получается. Поэтому и разработали специальный бизнес-план для льна.

В планах Правительства – создание холдинга. То есть группы предприятий, которые будут «завязаны» на льне. От и до.

Во-первых, в него войдут заводы. 22 из 46 существующих. Неэффективные будут реструктуризированы. Частью холдинга станут семь льностанций и Институт льна. Головной структурой будет Оршанский комбинат, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». За это время он завершит техническое перевооружение.

Кстати, на это уже потратили 30 миллиардов рублей, что помогло выйти комбинату на безубыточную работу по результатам 2010. А белорусскому льну – на новый уровень качества.

Владимир Нестеренко, генеральный директор РУПТП «Оршанский льнокомбинат»:

Была проведена большая работа в льноводческой отрасли по вопросу повышения качества льноволокна. Это 60% успеха продаж.

Благоприятно сложилась ситуация на внешнем рынке. Комбинат продает порядка 60% продукции на дальнее зарубежье. Повысилась активность работы рынка после кризисных периодов 2008-2009 годов. Снизилась конкурентность продукции, выпускаемой из хлопкового волокна.

Спрос на лен растет. Льняные изделия снова в моде. Настоящий бум на экологичный материал как раз-таки в преддверии сезона отпусков. За «белорусским руном» едут из-за границы.

Ольга Жуковская, специалист по маркетингу Слонимской фабрики художественных изделий:

Товар очень популярен в России и Беларуси. Очень пользуется спросом и у молодежи, и у пожилых.



Ставку на лен делают неспроста. В Европе его производство сокращают, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Цены на конкурентный хлопок бьют все рекорды. В Беларусь уже потянулись иностранные бизнесмены из Франции, Бельгии, Японии. Для переговоров о создании СП в льняной отрасли.

Михаил Русый, Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Мы сейчас ведем довольно серьезные переговоры с бельгийской фирмой, которая планирует инвестировать в переработку короткого волокна с выходом интересных видов, как льняная лента.

Это главные акценты бизнес-плана для льна. Но, в целом, он позволит оптимизировать затраты на производство, улучшить сырье, а значит и сделать белорусский лен более конкурентоспособным.