На подготовку к чемпионату мира по хоккею в Беларуси понадобится около 7 трлн рублей

Построят новые спортивные объекты, гостиницы и развлекательные комплексы. В дни чемпионата в Минске ожидают более 25 тысяч туристов.

Основное место проведения ледовых баталий – «Минск-Арена». Спорткомплекс на 15000 зрителей, аналогу которому нет в Европе. Вторая площадка – «Чижовка-Арена». Она меньше по вместимости, но больше по функциональности.

Акцент сделают не только на спорт, но и на культуру. Сооружение-трансформер в считанные минуты из ледовой площадки превратится в сцену. Это позволит принимать артистов мирового уровня.

Накануне, на совещании по столичному градостроительству проект представили Президенту. Александр Лукашенко обратил внимание на качество и сроки строительства. «Чижовка-Арена» должна появиться на карте города уже в 2013 году.

Евгений Ворсин, председатель ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь»:

Она будет вмещать до 10 тысяч зрителей. И это поможет решить финансовую сторону вопроса: чем больше будет зрителей, тем больше будет отдача.

Планируется, что на чемпионат в Беларусь приедет более 25 тысяч туристов. Пока же столичные гостиницы могут принять только пятую часть, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Проблему решат инвесторы. Строительные компании России, Турции, Литвы, Чехии и Омана возведут 25 гостиниц люкс и тур-класса.

Владимир Черноокий, начальник управления бытового обслуживания населения Мингорисполкома:

Если они здесь построят свои гостиницы, то мировая туристическая система и гостиничная система будут работать стабильно. Как правило, эти гостиницы между собой взаимодействуют, свои группы они возят по всему миру. Таким образом, будут задействованы наши гостиницы.

По оценкам экспертов, игра стоит свеч. Прибыль от Чемпионата, по самым скромным подсчетам, – около 50 миллионов долларов. Причем, прямые инвестиции от продажи билетов и аренды ледовых площадок – это вершина айсберга. Основание – туризм.

По данным Всемирной торговой организации, туриндустрия – на третьем месте после нефтепереработки и машиностроения. Поэтому не случайно к чемпионату строят новые рестораны, культурно-развлекательные комплексы и дорожные развязки.

Георгий Гриц, заместитель председателя по инновационной и инвестиционной политике белорусской научно-промышленной ассоциации:

Каждый турист в день оставляет в Беларуси около 200 долларов. То есть, выручка от сопутствующего времяпровождения может достигнуть 40-50 млн. долларов.

На подготовку к чемпионату мира по хоккею понадобится около семи триллионов рублей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Сумма немаленькая, но, говорят специалисты, окупится сторицей. Новые спортивные объекты, гостиницы, инвестиции и туризм. Да и сам статус хозяина столь престижных соревнований говорит сам за себя.

В ближайшие годы Беларусь намерена войти в восьмерку ведущих хоккейных держав мира. И, судя по объемам строительства и спортивным объектам, мы скользим верной дорогой.

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