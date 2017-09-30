Картофель, кукуруза и трава сорго: какие сельхозкультуры были в центре внимания Президента в хозяйстве «Кухчицы» 29 сентября

Пословицу «Хлеб всему голова» подтверждает уборочная кампания в Беларуси, внимание к ней Президента и средств массовой информации. Общий урожай в 2017 году составит 10 млн тонн. Зерновые культуры практически убраны.

Вторым хлебом называют картофель. Уборка корнеплодов стала одной из тем рабочей поездки Президента Лукашенко в Минскую область.

«Вектор» – на пюре, «бриз» – на оладьи и драники. Для белорусов все тонкости картофельных сортов – не роскошь, а знания «первой необходимости». В хозяйстве «Кухчицы» второй хлеб выращивают на 183 гектарах. Сорта – сплошь отечественной селекции.

В этом году белорусы без картошки не останутся. Природа создала для корнеплода как никогда благоприятные условия. Аграрии уже убрали 67% посевных площадей. Но убрать урожай – лишь половина дела. Сейчас стратегическая задача – грамотно заложить его на хранение. В помощь – технологии. В хранилищах созданы условия, которые позволят овощу перезимовать комфортно.

Клецкий район – один из самых небольших в Минской области. Тем не менее, именно здесь удалось внедрить передовые технологии. Руководитель хозяйства, что называется, человек «новой формации». Он уверен: проблем и битв за урожай даже в сложных климатических условиях можно избежать, если к делу подойти с умом.

Сергей Здрок, директор ОАО «Кухчицы»:

Мне важно, чтобы люди, которые работают, были довольны, чтобы им хотелось идти на работу, чтобы они получали достойную заработную плату.

Урожай этого года хороший, но нужно мобилизовать все силы, чтобы сохранить его. Александр Лукашенко подчеркивает: после ударной работы на уборке зерновых – сейчас расслабились. Сложнее всего ситуация в Витебской области. А тем временем, осень играет вовсе не на руку аграриям. Час икс для завершения работ – 4 октября.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня надо ускоряться и мобилизовывать снова людей. Мы же не знаем, какая будет завтра погода. У нас люди не дорабатывают. Вот зерновые убрали – это уборка. Там мобилизовались в бой. Из боя вышли и сейчас в субботу, воскресенье можно где-то руки опустив ходить, отдохнуть, по полдня работать.

Надо кукурузу убрать. Кукурузы огромные поля стоят. Это ж не шутка оставлять. Это же миллионы тонн перевезти надо силос.

Несколько лет назад в Беларуси было нормой получать 3,5–4 тонны сахара с гектара. Сейчас эти показатели посчитали бы провальными. Наука подтверждает: урожайность сахарной свеклы в 500 ц/га – далеко не предел для Беларуси. Интересно, что семена для этой культуры наша страна возделывает на землях Сербии и Италии.

Сбалансированный корм для скота – задача стратегическая. Эдакий краеугольный камень продовольственной безопасности. На заре возрождения отечественного сельского хозяйства мечта животновода – 5 тысяч литров молока от коровы в год. Сегодня эти цифры – реальность. Всё дело в сбалансированной диете. Ноу-хау здешнего хозяйства – трава сорго.

Александр Лукашенко:

Я, кстати, первый раз вижу это сорго, поле. Прекрасно, массу имеем. А другие же еще и массы не имеют – не то, что питательность. Они массы не имеют.

По объемам производства это растение занимает пятое место в мире. Для наших земель почти 4-метровая трава – скорее многообещающий эксперимент. Зеленая масса дает существенные объемы, а уникальные свойства – на пользу здоровью животных. И все же каждое хозяйство должно идти своим путем. Действовать не по шаблону. К примеру, в Витебском регионе фокус сельского хозяйства стоит сместить на животноводческий.

Александр Лукашенко:

Получается, что мы сеем ради того, чтобы посеять. План мы наметили – 200-300 тысяч у него – хоть помри, хоть в декабре, но мы посеем.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы видим, где можно посеять, мы посеем. И как раз тот объем зерновых, который запланировали – 180 тысяч гектаров озимых – нужно посеять. Яровые хуже идут однозначно.

Работать в хозяйствах умеют. Дело за малым – точно соблюдать технологии. Кстати, следующий год, по словам главы государства, пройдет в Беларуси под знаком наведения порядка на земле.

Александр Лукашенко:

Надо приводить в порядок страну. Наконец-то надо жестко поставить вопрос по рекультивации бывших ферм, уничтожению этих остатков, дроблению. Мы умеем это делать. Оказывается, это прибыльное дело.

До уборочного финиша остались считанные дни. И каждый из них – в прямом смысле дорогого стоит. Ведь как гласит народная мудрость, день прозевал – урожай потерял.