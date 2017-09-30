Полиграфический цех прямо в собственном сарае: выгодно ли вести сегодня бизнес на селе?

Новости Беларуси. Работать на селе станет выгоднее. Указ «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания», подписанный на прошлой неделе Президентом, обсудили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В профильном ведомстве провели видеоконференцию с регионами.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

За последние 5 лет торговые площади на селе снизились значительно — это заключение Белстата. Собственно, чтобы изменить ситуацию, в профильном ведомстве и инициировали документ. Указ № 345. Над этими пятью страницами, в которых, теперь уже без преувеличения можно сказать, и чья та прибыль, и дело жизни, и попросту житейская необходимость (в парикмахерских, прачечных, магазинах) работали с декабря.

Теперь указ подписан Президентом и опубликован, а значит – уже вступил в силу. Дело – за местной властью. Именно советы депутатов в регионах, а не МАРТ, будут решать, как и где применить эти нормы. Дедлайн – 1 декабря.

Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:

Местные власти должны будут обеспечить соблюдение законодательства о торговле в полном объёме и по ассортиментным перечням, и по просроченным товарам, и по соблюдению защиты прав потребителей.

Уже в ближайшее время МАРТ совместно с Министерством по налогам и сборам, Минздравом и МЧС создадут рабочие группы, которые собственно и донесут всю информацию до самих бизнесменов на селе. Так, с 1 января и на протяжении пяти лет для ИП будет действовать единый налог – до 1 базовой величины. Появится возможность освободиться от уплаты НДС, а также налога на недвижимость и землю. А приобрести пустующие помещения можно будет по рыночной стоимости без проведения аукциона.

Татьяна Путрик, заместитель начальника главного управления - начальник отдела налогообложения индивидуальных предпринимателей Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь:

Для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории сельской местности розничную торговлю, общественное питание и бытовые услуги с уплатой подоходного налога с физических лиц в соответствии с Указом, ставка по единому налогу установлена в размере 6 процентов.

Ирина Бажко, индивидуальный предприниматель, Гомельский район:

Когда человек хочет, то судьба даёт ему информацию, людей, даже закон. Всё происходит как-то неожиданно

Бизнес-леди в Ирине рассмотрел муж, государство помогло реализовать смелые задумки. Даже не покидая родное село. Одиннадцать лет назад, когда семья и решила начать своё дело, стать на ноги ей помогли госсубсидии, очередной указ помог избавиться от аренды и устроить полиграфический цех прямо в собственном сарае. Семь лет семейное дело пользовалось льготами по Декрету № 6, в этом году для Ирины Бажко эта помощь уже закончилась. Подоходный налог в 6 процентов с 1 января вместо 18 прельщает. Предприимчивая сельчанка сэкономленные деньги уже знает, куда применить. Ирина Бажко:

На транспортные расходы. До банка доедь, до поставщика доедь.