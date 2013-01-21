Какая форма домоуправления лучше: частная или государственная?

Новости Беларуси. Жилищно-коммунальное хозяйство. Когда в эту сферу придет частник и всегда ли товарищества собственников выполняют добросовестно. На пресс-конференции Президента представителям отечественных и зарубежных СМИ Александр Лукашенко заявил, что контроль деятельности частников в сфере ЖКХ должен быть очень жестким. Они должны придерживаться уровня цен и тарифов на услуги, действующие в госорганизациях. Но главное, чтобы у людей была возможность выбора.

На жилищно-коммунальное хозяйство у жильцов всегда много нареканий. И до сих пор ведутся споры, какая форма управления лучше: частная или государственная? Мы решили сопоставить два варианта обслуживания жилфонда. Первая точка — многоэтажка, построенная всего 12 лет назад. Находится на обслуживании городского жилищно-ремонтного эксплуатационного управления. В числе плюсов — гарантированный капитальный ремонт.

Павел Заграй, начальник жилищное ремонтно-эксплуатационного управления города Бреста:

У нас на сегодняшний момент каждому дому гарантирован капитальный ремонт, рано или поздно. То, чего не достаточно, нам субсидирует горисполком из городского бюджета. На сегодняшний момент сумма колеблется: оплата жильцами от 20 до 27 %.

Однако в этой госструктуре наблюдается дефицит кадров. Так, дворников не хватает на процентов тридцать. Существенный недостаток — халатность в работе. Не хватает лампочек в подъезде, могут вот так неприкрыто висеть электропровода.

Сергей Ляшко, начальник ЖЭС №12:

Существуют две зоны ответственности: жильца и организации, обслуживающей жилой фонд. Поэтому работы, которые находятся в зоне ответственности организации жилищной, они выполняются бесплатно для жильца. Мы выполняем работы по ремонту кровли, по ремонту ограждающих конструкций, по ремонту инженерного оборудования.

Впрочем, у жильцов дома, которые исправно платят за коммунальные услуги, много вопросов. Кстати, за дополнительную плату они даже нанимают уборщицу.

Жильцы:

Похвалится нечем. Конечно, убирают дворники. Подметают, снег убирают.

В нашем подъезде проблема с канализацией. Мы много писали.

А этот дом, которому 35 лет, с мая прошлого года обслуживается частной организацией. Частная фирма выступает в качестве управляющей жилфондом с сохранением формы собственности. Однако, по словам директора предприятия, жильцы относятся к частной форме работы настороженно.

Валерий Бойко, директор частной организации по обслуживанию:

В управляющую организацию жильцы обращаются только в крайнем случае, потому что видят пример российского ЖКХ, российских управляющих компаний, где, как известно, дерутся цены. Соответственно они боятся, думая, что мы идём сюда красть. Но обещаем и работаем по государственным ценам.

Но жильцы дома не понимают, за что они порой платят.

Жильцы:

Большинство жильцов моего возраста, пенсионеры, отрицательно говорят о том, что сейчас происходит. Несвоевременно реагирует сантехник, какие-то постоянно платы выносятся разовые за ремонт чего-то.

Площадки мы сами ремонтируем. Пока нам никто ничего не сделал. И лампочки мы покупаем сами, хотя я смотрю, в жировках берут за лампочки. А мы сами меняем.

Если государственная структура может получить финансовую помощь на нужды капитального ремонта дома, то коммерческая организация, как оказалось, нет.

Людмила Симакова, начальник финансового управления Брестского горисполкома:

Обратится она, конечно, может. Но помощь коммерческим организациям за счёт бюджета не оказывается. Вся помощь оказывается гражданам, населению в части поддержки по тарифам, которые не покрывают полностью затраты по услугам, которые получает население. В этой части государство оказывает социальную поддержку, помощь, а что касается поддержки предприятий, которые оказывают эти услуги, то прямой поддержки они не могут получить.

Кстати, пока частник не особенно спешит обслуживать жилфонд. Это показал недавно проведённый горисполкомом конкурс на обслуживание около 15 многоэтажек. До сих пор заинтересованные не объявились. Дома остались на обслуживании государственного ЖРЭУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.