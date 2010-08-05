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Какой самый выгодный кредит на развитие малого бизнеса в Минске?

05 августа 2010 07:58
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На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает начальник управления предпринимательства Комитета экономики Мингорисполкома Александр Калиновский.

Какую поддержку Мингорисполком оказывает малому бизнесу?

Через Мингорисполком можно получить льготный кредит на развитие малого бизнеса. Сегодня под инвестиционные проекты — прежде всего, расширение бизнеса в производственной сфере, сфере услуг и др. можно получить кредит до 500 млн белорусских рублей по ставке 9% годовых сроком до 2 лет. Причем банк не взимает ни дополнительных средств за обслуживание кредита, ни каких-либо комиссионных.

В настоящее время у нас заключены соглашения с шестью банками о выдаче кредитов на развитие малого бизнеса. На сегодня в Минске эти кредиты самые выгодные.

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# Экономика

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