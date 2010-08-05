Какой самый выгодный кредит на развитие малого бизнеса в Минске?

Какую поддержку Мингорисполком оказывает малому бизнесу?
Через Мингорисполком можно получить льготный кредит на развитие малого бизнеса. Сегодня под инвестиционные проекты — прежде всего, расширение бизнеса в производственной сфере, сфере услуг и др. можно получить кредит до 500 млн белорусских рублей по ставке 9% годовых сроком до 2 лет. Причем банк не взимает ни дополнительных средств за обслуживание кредита, ни каких-либо комиссионных.
В настоящее время у нас заключены соглашения с шестью банками о выдаче кредитов на развитие малого бизнеса. На сегодня в Минске эти кредиты самые выгодные.
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