Всемирный совет по зерну озвучил данные о значительных потерях урожая в странах Евросоюза

Из-за засухи во Франции в этом году не досчитаются десятой части урожая пшеницы. В Германии погибло до 20% урожая ячменя, в Италии – до 15% урожая помидоров. В Польше потеряет пятую часть зерна и 10% овощей.Евросоюз уже начинает готовиться к напряженности на потребительском рынке и даже возможной нехватке продуктов питания. Сегодня британская газета «Daily Express» вышла со статьей под заголовком «Цены на продукты взлетят» на первой полосе. Из-за небывалой засухи в традиционных житницах – России, Украине, Казахстане – страны-импортеры вынуждены искать других поставщиков пшеницы.