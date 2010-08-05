Дебютное размещение еврооблигаций принесло Беларуси свыше полумиллиарда долларов

Всемирный совет по зерну озвучил данные о значительных потерях урожая в странах Евросоюза

Из-за засухи во Франции в этом году не досчитаются десятой части урожая пшеницы. В Германии погибло до 20% урожая ячменя, в Италии – до 15% урожая помидоров. В Польше потеряет пятую часть зерна и 10% овощей.