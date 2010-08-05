Прямой эфир

Дебютное размещение еврооблигаций принесло Беларуси свыше полумиллиарда долларов

05 августа 2010 06:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
На валютный зов откликнулись свыше 140 инвесторов.Таким образом, в течение ближайших лет наша страна планирует увеличить стабильность валютного потока.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
04 августа 2010 20:02

На Речицком комбинате хлебопродуктов отказываются принимать зерно нового урожая

04 августа 2010 19:42

Всемирный совет по зерну озвучил данные о значительных потерях урожая в странах Евросоюза

04 августа 2010 19:40

Белорусская строительная отрасль в 2010 году увеличит экспорт услуг в три раза