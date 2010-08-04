На Речицком комбинате хлебопродуктов отказываются принимать зерно нового урожая

Главный, но вовсе не убедительный, аргумент руководства предприятия – нет пустых складов.

На Речицком комбинате хлебопродуктов хлеб нового урожая сегодня оказался не в почете. Водителям машин, которые привезли на предприятие собранное зерно дали от ворот поворот.

Водитель:

– Обидно. Комбайнеры убирают, трудятся, а деть это зерно некуда.

Приемщица:

– Сейчас решается вопрос. Пока у нас полный элеватор, мы принимаем только свое зерно, а они хотят сдать на хранение. Поэтому нам надо, чтобы начальство дало добро на приемку зерна.

Пока местное начальство раздумывает, везти зерно аграриям предлагают на свободные склады. Правда, до них путь не близкий – больше полутора сотен километров. За сутки водители едва успевают сделать один рейс: работают приемщики лишь до пяти вечера. Не успел – ночуй в машине. Но на речицком комбинате есть свой аргумент – приспособленных помещений для зерна нет, а в других хлеб просто испортится.

Жанетта Богатская, начальник лаборатории Речицкого комбината хлебопродуктов:

– Отсутствует система активного вентилирования. Зерно не продувается воздухом и такое зерно долго храниться не может. И если с таким зерном не работать, то оно просто испортится. Поэтому мы вынуждены принимать его с ограниченной высотой и на недлительный период времени.

Мест для хранения не хватает сегодня у всех хлебокомбинатов области, но в Речице – проблема особая. Еще до начала уборки элеватор был загружен на три четверти. Экспортную рожь прошлого года в закромах придержали до лучших времен. В расчете на рост цен.

Оксана Ланге, корреспондент СТВ:

– А когда вы начнете продавать зерно на экспорт?

Андрей Андреенко, генеральный директор ОАО «Гомельхлебпродукт»:

– Мы уже начали продавать.

На Речицком элеваторе хранится урожай последних четырех лет и часть его нужно продать в самые короткие сроки. Иначе зерно нового урожая хранить будет негде.

Оксана Ланге, Александр Миронович, телекомпания СТВ, Гомельская область.