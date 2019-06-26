Примерно треть бензина на украинском рынке произведена в Беларуси

Новости Беларуси. Примерно каждый третий литр автомобильного топлива на украинском рынке произведен на белорусских НПЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала 2019 года наши предприятия отгрузили соседям уже около 850 тысяч тонн дизеля и более 125 тысяч тонн бензина. Важно то, что при снижении количества поставляемой продукции растет выручка. К примеру, по итогам 2018 года поставки уменьшились на 12 %, а в денежном выражении экспорт увеличился на 15 %.