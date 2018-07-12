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Какие договорённости достигли на встрече Межправительственной группы экспертов ООН относительно Беларуси?

12 июля 2018 16:52
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Новости Беларуси. Ключевые моменты развития политики в области конкуренции рассматриваются в эти дни в Женеве на встрече Межправительственной группы экспертов, под эгидой конференции ООН по торговле и развитию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие договорённости достигли на встрече Межправительственной группы экспертов ООН относительно Беларуси?-1

В работе группы принимает участие делегация Беларуси во главе с министром антимонопольного регулирования и торговли Владимиром Колтовичем.

По итогам встреч в рамках форума уже достигнута договоренность о том, что ЮНКТАД – конференция ООН по торговле и развитию – даст экспертную оценку новой редакции закона Республики Беларусь, направленного на противодействие монополистической деятельности и развитие конкуренции на предмет его соответствия мировым стандартам.

Какие договорённости достигли на встрече Межправительственной группы экспертов ООН относительно Беларуси?-4

Таким образом, активное участие в работе Межправительственной группы и проводимый обзор отечественного законодательства будут способствовать развитию в Беларуси конкурентного рынка, а также открывают путь к международному опыту и лучшим мировым антимонопольным практикам.

# заседание ООН # Экономика # Фотофакт

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