Какие договорённости достигли на встрече Межправительственной группы экспертов ООН относительно Беларуси?

Новости Беларуси. Ключевые моменты развития политики в области конкуренции рассматриваются в эти дни в Женеве на встрече Межправительственной группы экспертов, под эгидой конференции ООН по торговле и развитию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В работе группы принимает участие делегация Беларуси во главе с министром антимонопольного регулирования и торговли Владимиром Колтовичем. По итогам встреч в рамках форума уже достигнута договоренность о том, что ЮНКТАД – конференция ООН по торговле и развитию – даст экспертную оценку новой редакции закона Республики Беларусь, направленного на противодействие монополистической деятельности и развитие конкуренции на предмет его соответствия мировым стандартам.