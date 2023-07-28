Рынок складов – самый стабильный сегмент коммерческой недвижимости в Беларуси

Новости Беларуси. Рынок складов в 2023 году остается самым стабильным в сегменте коммерческой недвижимости и в плане ставок аренды, спроса и вакантности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К складам снова вырос интерес у компаний-дистрибьюторов.