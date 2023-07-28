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Рынок складов – самый стабильный сегмент коммерческой недвижимости в Беларуси

28 июля 2023 17:04
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Новости Беларуси. Рынок складов в 2023 году остается самым стабильным в сегменте коммерческой недвижимости и в плане ставок аренды, спроса и вакантности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К складам снова вырос интерес у компаний-дистрибьюторов.

Рынок складов – самый стабильный сегмент коммерческой недвижимости в Беларуси-1

Проработав в условиях санкций, субъекты хозяйствования восстановили или даже нарастили объемы грузов, поскольку наладили поставки альтернативных товаров или освоили параллельный импорт, а это снова потребовало расширения складских запасов. О строительстве масштабных транспортно-логистических центров заявляют и крупные индустриальные парки.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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