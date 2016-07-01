Карточная система обновляет свою работу в условиях деноминации

Новости Беларуси. Банковский процессинговый центр отчитался о завершении подготовки информационных систем к работе с платежными карточками в рамках деноминации. Начиная с половины шестого утра, обработки запросов функционируют в штатном режиме.

Организации торговли и сервиса, терминальное оборудование которых подключено к центру, также могут производить расчеты с использованием карточек. Работу карточных систем уже возобновил и ряд банков.

В течение 1 июля этот процесс должны завершить все финансовые учреждения страны, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.