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Карточная система обновляет свою работу в условиях деноминации

01 июля 2016 12:20
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Новости Беларуси. Банковский процессинговый центр отчитался о завершении подготовки информационных систем к работе с платежными карточками в рамках деноминации. Начиная с половины шестого утра, обработки запросов функционируют в штатном режиме.

Организации торговли и сервиса, терминальное оборудование которых подключено к центру, также могут производить расчеты с использованием карточек. Работу карточных систем уже возобновил и ряд банков.

В течение 1 июля этот процесс должны завершить все финансовые учреждения страны, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.

# Экономика # Банковские карты

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