Деноминация стартовала в Беларуси

Новости Беларуси. Белорусы переживают главное финансовое событие года. В стране произведена деноминация официальной денежной единицы в масштабе 1 к 10 тысячам. Новые купюры, а это 7 номиналов бумажных банкнот, будут вводиться постепенно. Ими уже загружены некоторые банкоматы.

Кассеты с купюрами образца 2009-го года привозит инкассаторская служба. Вес одной сумки доходит до 40-ка килограммов. В машинах пока нет банкнот номиналом 200 и 500 белорусских рублей. Их можно получить только в кассах Национального банка. Тем временем, у банкоматов выстраиваются очереди. Людям не терпится познакомиться с деньгами.

Люди у банкомата:

Морально были готовы к этому, так что ни для кого не было сюрпризом. Я думаю, что это новый шаг в историю, какой-то значимый день для всех белорусов.

Деньги похожи на евро. Дизайн – прекрасный. Стали симпатичнее, меньше занимают места (я надеюсь) в общей своей сложности. И, самое главное, они есть!

Впервые в истории суверенной Беларуси в кошельках зазвенят и монеты. Их будет 8 разновидностей. Постепенно звенящую мелочь инкассаторы доставляют в торговые сети, аптеки.

Анастасия Тычина, заведующий аптекой (Витебск):

Раз, два, три…. Как здорово: видите, эти такие, а эти – такие. Давно так их ждали.

Доната Еловик, заместитель начальника филиала банка (Витебск):

Оперативно идет работа для того, чтобы мы могли загрузить банкоматы. В целом завершим работу по загрузке банкоматов купюрами образца 2009 года 8 июля. Это все наши банкоматы будут загружены. Ну и, наверное, самое важное то, что уже на сегодняшний день работники отчитались, что можно рассчитываться в торговой сети платежными картами.

Напомним, в течение полугода в параллельном обращении будут находиться и купюры образца 2000-ого года. Ими можно рассчитываться в магазинах. А в течение следующих пяти лет банкноты старого образца можно будет обменять на новые в любой сумме и без взимания комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.