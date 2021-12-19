Как увеличился рынок госзакупок в ЕАЭС и когда в союзе отменят роуминг? Рассказывает Арман Шаккалиев

Новости Беларуси. В борьбе за потребителя используют самые разные средства. Тем более когда рынок огромный, а товаров – превеликое множество, возрастает и соблазн схитрить. К примеру, ЕАЭС, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это единый рынок товаров более чем на 180 миллионов потребителей из Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана и России и рынок услуг, который уже охватывает более 50 секторов. Как регулируют конкуренцию на этой площадке, насколько увеличился рынок госзакупок в ЕАЭС и когда в союзе отменят роуминг? Об этом и не только мы поговорили с министром по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии. У нас в студии Арман Шаккалиев. Ольга Коршун, СТВ:

Этот год стал настоящим испытанием для экономики. В первую очередь, пандемия для нас приготовила много различных неприятных сюрпризов. А вот рынок госзакупок Евразийского экономического союза как на это отреагировал, какой у него объем в 2021 году? «На уровне Евразийской экономической комиссии приняты новые правила определения страны происхождения»

Арман Шаккалиев, министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК:

Действительно, к концу года принято подводить некие итоги, и мы можем сказать, что для рынка госзакупок у нас в этом году состоялось историческое решение. На уровне Евразийской экономической комиссии приняты новые правила определения страны происхождения. Если говорить простым языком, это правила, по которым можно определить, что товар произведен на территории союза и такой товар может без разного рода барьеров и проволочек участвовать в государственных закупках пяти стран. Это на самом деле очень важно. Почему? Потому что президенты наших стран ставят задачу по увеличению товарооборота, по снижению барьеров. А рынок госзакупок – это 130 миллиардов долларов, на минуточку, то есть это очень серьезный объем. И в нынешних условиях, когда для производителей сбыт становится одной из первостепенных задач, как и получение кредитных ресурсов, то, конечно, такие правила дают возможность четко понимать и проводить свою производственную линию. Каждый год календарь закупок можно отмечать и строить свои планы по производству. Это очень важно. Ольга Коршун:

Вообще, в сфере госзакупок было несколько серьезных и важных нововведений. Идет работа по цифровизации этой сферы. На каком этапе сейчас? Удалось продвинуться за 2021 год? Очень важны решения по принятию плана о взаимном признании электронных цифровых подписей в закупках

Арман Шаккалиев:

Мы считаем очень важными состоявшиеся решения по принятию плана о взаимном признании электронных цифровых подписей в закупках. Об этом тоже мы много говорили. На самом деле, это удобство. Производитель, любой поставщик может, не выходя из дома, используя свою электронную цифровую подпись, причем национальную, участвовать в закупках гостевых, как мы говорим. Суть цифровизации в чем? В том, чтобы любой участник понимал, какие документы к нему предъявляются с требованиями, чему ему необходимо соответствовать. И самое важное, что он все это может подписать у себя на планшете в режиме онлайн. С этой точки зрения принятый план – прорыв, потому что несколько лет мы не могли добиться консенсусного решения. Разные были сценарии, и в этом году мы определились: в течение двух лет какие мероприятия организационно-технические, правовые необходимо реализовать, чтобы не было никаких «заборов» в виде национальных требований. Ольга Коршун:

То есть через два года мы уже окончательно перейдем на цифровую подпись? Через два года у нас будет возможность использовать в полном объеме цифровую подпись? Арман Шаккалиев:

Абсолютно верно, через два года. Вы сегодня эту подпись используете, но вы вынуждены ехать в страну назначения, чтобы ее там получить. А мы говорим о том, что у белорусского предпринимателя, поставщика своя национальная, белорусская ЦП, и ему не надо ехать в Казахстан или Россию, чтобы эту ЦП воспроизвести повторно. Это удобство.

Ольга Коршун:

ЕЭК регулярно рассматривает и случаи введения национальными органами госценового регулирования. Увеличились ли такие случаи в период пандемии и с какими товарами связаны больше всего такие инциденты? Арман Шаккалиев:

Прежде всего речь идет о социально значимых товарах. Понятно, что пандемийный год и мы видим сегодня очень серьезные в связи с этим изменения, связанные с тем, что идет рост стоимости на продовольственную группу товаров. Этот инструмент у нас предусмотрен правом союза. Для нас что важно? Когда одна из стран вводит такое регулирование, чтобы не возникало сложностей входа на рынок поставщикам из других стран. У нас было порядка 20 таких кейсов, мы рассматривали. Важно две вещи отметить. Первое – в союзе появилась культура выполнения предписанных процедур. Вовремя извещаются. Мы проводим консультации, и в ходе таких консультаций случаев усложнения жизни для предпринимателей каких-либо стран мы не выявили. Ольга Коршун:

Все жители Евразийского экономического союза в ожидании главного решения: когда же у нас на территории союза отменят роуминг. Насколько мы к этому приблизились уже? «Тарифы в роуминге будут максимально приближены к домашним»