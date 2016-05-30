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Как рационально тратить бюджетные деньги: в Минске презентовали англоязычную версию книги Кирилла Рудого

30 мая 2016 17:52
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Новости Беларуси. «Финансовая диета», чтобы не столкнуться с экономическим голодом! В Минске прошла презентация англоязычной версии книги Кирилла Рудого о том, как реформировать систему государственных финансов и рационально тратить бюджетные деньги.

Под обложкой нового издания отдельно рассматривается вопрос частных и иностранных инвестиций. И, кстати, отдельный вариант книги на английском языке был создан именно для потенциальных партнеров нашей страны.   

Кирилл Рудый, автор книги, помощник Президента Республики Беларусь по экономическим вопросам:
Русскоязычный вариант был слишком большой для иностранного читателя, я так полагаю, поэтому этот сокращенный вариант, он немножко обновлен, но, тем не менее, более адаптированный для зарубежных инвесторов. Это может даже другой взгляд на белорусские проблемы экономические, которые есть и определенные предложения, концепт, как их решать.

# Экономика # Государственный бюджет Беларуси # Кирилл Рудый

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