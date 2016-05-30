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Белорусы не жалеют денег на образование, отдых и благотворительность

30 мая 2016 16:16
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Новости Беларуси.  Белорусы не жалеют денег на образование, отдых и благотворительность. Таковы данные исследования отечественных интернет-пользователей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хобби и повышение квалификации – вот основные программы обучения, за которые белорусы готовы платить. На онлайн-курсы наши пользователи за 2 месяца потратили в среднем 568 тысяч рублей – это в два раза больше, чем год назад.

Существенно выросли траты на железнодорожные и авиабилеты, в 2,7 раза. Средний платеж сегодня составляет чуть больше 4 миллионов рублей. Аналогичным образом, увеличились отчисления на благотворительность, они составили 230 тысяч.

# Экономика # Интернет

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