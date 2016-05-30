Новости экономики за 30.05.2016

Новости Беларуси. Белорусы не жалеют денег на образование, отдых и благотворительность. Таковы данные исследования отечественных интернет-пользователей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

РАСКОШЕЛИЛИСЬ

Хобби и повышение квалификации – вот основные программы обучения, за которые белорусы готовы платить. На онлайн-курсы наши пользователи за 2 месяца потратили в среднем 568 тысяч рублей – это в два раза больше, чем год назад. Существенно выросли траты на железнодорожные и авиабилеты, в 2,7 раза. Средний платеж сегодня составляет чуть больше 4 миллионов рублей. Аналогичным образом, увеличились отчисления на благотворительность, они составили 230 тысяч.

В ПОИСКАХ ВЛАДЕЛЬЦА

МАЗ-МАН продается. Столичный автозавод предлагает 3 тысячи 900 акций или без малого 45% уставного фонда белорусско-германской компании. Общая стоимость пакета – 1 миллион 808 тысяч долларов. Будущий владелец имеет право на полугодовую рассрочку. Однако акции перейдут на его счет лишь после полной оплаты их стоимости.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ

Максимальный потребительский кредит при средней зарплате в Беларуси – 50 миллионов рублей на один год. Сегодня банки предъявляют к клиентам стандартные требования – наличие паспорта, справки о доходах за 3 месяца, кроме того, кредитополучатель должен иметь непрерывный трудовой стаж не менее одного квартала. Рассчитывают финансисты максимальный размер по-разному, однако есть общий алгоритм. Например, из средней зарплаты, она на сегодняшний день составляет порядка 7 миллионов, вычтут бюджет прожиточного минимума, платежи по иным кредитам, возможно, коммуналку, и оплату услуг связи. Оставшаяся сумма и есть тот максимальный платеж, который вы можете погашать ежемесячно. При этом средняя ставка по потребительскому кредиту сегодня 34-37%.

ИЗНОСОСТОЙКИЙ ЧЕРЧИЛЛЬ

Черчилль в пластике. В Великобритании презентовали новый дизайн пятифунтовой купюры. Банкноты будут выпускать из гибкого полимера. Их нельзя разорвать, но можно постирать. Также материал обладает грязе- и влагоотталкивающими свойствами. Сами банкноты на 15% меньше размером по сравнению с бумажными. 400 миллионов купюр поступят в оборот этой осенью. К слову, купить фунты в Беларуси сегодня можно по курсу 29 300.

Что касается корзины валют, то начало недели отмечено снижением курса евро. По итогу торгов на бирже европейская валюта подешевела на 36 рублей. Официальный курс на вторник - 22 001. Доллар вырос на 76 пунктов. По Нацбанку на завтра – 19 788. Российский рубль также укрепился на 59 сотых. В последний весенний день будет стоить без малого 300 белорусских.